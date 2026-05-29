A Polícia Civil de Franca, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), realizou nessa quinta-feira, 28, uma operação para prender suspeitos investigados por espancar brutalmente um advogado e roubar o carro dele durante uma festa na cidade.
Segundo as investigações, a vítima foi cercada por um grupo de homens e sofreu agressões violentas, com socos, chutes e até mordidas na orelha.
De acordo com a DIG, os suspeitos afirmaram que o advogado teria uma dívida e exigiram a devolução de veículos. A vítima já teria atuado como advogado de alguns dos investigados.
Após o ataque, o homem foi arrastado até o estacionamento do local, onde as agressões continuaram.
Na sequência, os envolvidos pegaram a chave de um Honda HR-V e fugiram com o veículo, alegando que o carro serviria para quitar a suposta dívida.
Suspeitos desapareceram antes da operação
Durante a operação dessa quinta-feira, policiais civis cumpriram quatro mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados Ronny Hernandes Alves dos Santos, Matheus Carrijo Machado, Leonardo Carrijo Machado e Caio Faleiros Perez.
Nenhum deles foi localizado.
Segundo a Polícia Civil, os suspeitos teriam fugido para evitar a prisão e agora são considerados foragidos.
Grupo já foi investigado por agiotagem
De acordo com a DIG, Ronny Hernandes Alves dos Santos possui antecedentes por roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Ele também já havia sido preso em março deste ano em investigação relacionada à extorsão e agiotagem.
Ainda conforme a polícia, Ronny, Leonardo e Matheus foram investigados na operação “Castelo de Areia”, conduzida pelo Gaeco de Franca, que apurava crimes ligados à agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para localizar os suspeitos e esclarecer todos os detalhes do caso.
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