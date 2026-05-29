A Polícia Civil de Franca, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), realizou nessa quinta-feira, 28, uma operação para prender suspeitos investigados por espancar brutalmente um advogado e roubar o carro dele durante uma festa na cidade.

Segundo as investigações, a vítima foi cercada por um grupo de homens e sofreu agressões violentas, com socos, chutes e até mordidas na orelha.

De acordo com a DIG, os suspeitos afirmaram que o advogado teria uma dívida e exigiram a devolução de veículos. A vítima já teria atuado como advogado de alguns dos investigados.