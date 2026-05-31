Marcos Antônio da Silva é o nome dele, mas todos o conhecem por Japa, e o motivo do apelido está visível no rosto. Ele é uma figura conhecida, seja na sua profissão como nas conversas sobre futebol, basquete ou aquele chopinho nos bares. Japa está agora com seu salão em novo endereço, anexo à sua residência, no Jardim Bueno. Parabéns, e um abraço pela nova (não muito nova kkk) idade. Abraço, amigo.

Co-Piada

A mulher encontrou uma lâmpada jogada, sem saber que era mágica, esfregou a lâmpada na roupa e apareceu a ela um gênio dizendo: “Vou lhe conceder um único desejo, o que quiser pedir”.

E ela: “Quero pedir que o meu marido olhe só prá mim, quero ser única para ele, quero tomar café, almoçar e dormir sempre ao seu lado, e quando ele acordar eu seja a primeira coisa que ele toque, e que não me deixa nem para ir ao banheiro... Vou conseguir esse desejo?”