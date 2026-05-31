Mensagem de Abertura
“Quem tem rabo de palha deve evitar de dançar perto do fogo” (Provérbio Brasileiro, aliás muito usado nos dias atuais)
Aniversários
Abraçando hoje pelos aniversários na semana, dona Ana Lúcia, mãe da colega Cíntia Flávia... Amanhã, 1º de junho, Fabiana Mussalem Minucci, Alberto Guaraldo Júnior e Valdira Muzetti... Na terça-feira, 2, Reginaldo Emidio da Silva, Luís Carlos Bertoni, os irmãos Enilson e Edmilson Soares, Andressa Mendes, Wera Gaia, Márcia Martins Oliveira (Bar do Inécio) e o feirante Rubão... Na quarta, 3, Zuza Silvério, dentista Maria Paula Figueiredo Nascimento, dona Terezinha Galvani e o colega e amigo Thiago Valentim (TV Record)... Na quinta, 4, Japa cabeleireiro e o publicitário Paulo Souza Filho... Na sexta, 5, Anor Ravagnani Júnior, Antônio Amélio Gomes, Rose Moraes e o dentista Nelson Salomão... E no próximo sábado, 6, João Miguelzinho (do Itaú), Fernanda Peixoto e Castro, Caio Fernando Teodoro, Paulo Junqueira, Edvaldo Curcioli, Bianca Tanja e Fabiana Del Sasso. Abraço a todos.
Isso é a Felicidade
Desde anteontem, 29 de maio, ela está com nova idade, e sempre alegre, tendo a família como seu maior luxo. Conheci a Maria Aparecida num baile na antiga AEC, e logo que a vi senti que seria o amor de minha vida, e assim aconteceu. Não é por acaso que estamos juntos há 51 anos, cercados por maravilhosos filhos, netos e os agregados. Nesta foto, estou com a querida Cida, e nossos cinco netos, agradecendo a Deus por tudo. Te amo!
Colega e amigo Tiago Valentim
Ele é um dos apresentadores da TV Record, de Franca para uma grande região. Depois de rápida passagem pelas ondas do rádio em Franca, Tiago Valentim aceitou convite para comandar o Balanço Geral na Record, pela hora do almoço. Apesar de ser uma figura bastante conhecida do seu grande público, Tiago é de uma humildade e carinho com todos, de modo especial com seus colegas da comunicação. Vou antecipando meu abraço a ele pelo próximo dia 3, ao lado da esposa Vânia e os filhos muito bonitos.
Dicas Práticas
Vinagre e mais bicarbonato desentope ralos, elimina odores e desinfeta superfícies. Outra dica: sabão em barra ralado mais água quente vira um detergente caseiro potente. Mais uma: álcool e água faz vidros brilharem e seca rápido sem machas. Marque mais esta para amaciar as roupas: para cada 5 quilos de roupas, usar 100 ml de vinagre de álcool. À medida que a roupa seca, o cheiro do vinagre desaparece por completo.
Tim-Tim
Conheço há bastante tempo essa profissional da odontologia, reconhecida pelo seu competente trabalho. Doutora Maria Paula de Figueiredo Pereira, é proprietária e comandante da Clínica Função e Arte, além do Instituto especializado em odontologia estética e funcional. Vamos antecipando nosso abraço por esse novo ciclo, que começa no dia 3. Na foto com ela, os filhos, Gabriel e Luís Felipe. Abraço a todos.
O lembrete
Como ele não se esquece do aniversário de ninguém, postando na sua rede social diariamente, não podíamos deixar de registrar a nova idade do amigo Reginaldo Emídio da Silva, já nessa próxima terça-feira. Ele é um apaixonado pelo teatro amador, pelos museus, e tudo o que merece ser preservado em nossa cidade. Companheiro e amigo de muitos anos, segue ainda o abraço à esposa Rita, filhos e netos. Parabéns.
Entre tesouras e pentes
Marcos Antônio da Silva é o nome dele, mas todos o conhecem por Japa, e o motivo do apelido está visível no rosto. Ele é uma figura conhecida, seja na sua profissão como nas conversas sobre futebol, basquete ou aquele chopinho nos bares. Japa está agora com seu salão em novo endereço, anexo à sua residência, no Jardim Bueno. Parabéns, e um abraço pela nova (não muito nova kkk) idade. Abraço, amigo.
Co-Piada
A mulher encontrou uma lâmpada jogada, sem saber que era mágica, esfregou a lâmpada na roupa e apareceu a ela um gênio dizendo: “Vou lhe conceder um único desejo, o que quiser pedir”.
E ela: “Quero pedir que o meu marido olhe só prá mim, quero ser única para ele, quero tomar café, almoçar e dormir sempre ao seu lado, e quando ele acordar eu seja a primeira coisa que ele toque, e que não me deixa nem para ir ao banheiro... Vou conseguir esse desejo?”
“Claro”, disse o gênio, “isso é fácil, vai para as mãos dele....você agora é um celular”.
Arquivo do Tempo
Calculem o tempo dessa foto, onde aparecem os “Irmãos Metralha” do Basquete, Fransérgio, Totô e Hélio Rubens. Com eles, Pelé, o Rei do Futebol, e aquele garotinho encostado no seu pai, Hélio Rubens, e que devia ter uns 6 ou 7 anos, e agora é o Helinho, técnico do Franca Basquete. Um grupo de grandes craques da Família Garcia.
Com eles o Pelé, o único já é falecido.
Mensagem Final
“Chegará um tempo em que, um povo pra combater a corrupção, talvez tenha que retroagir uns vinte ou trinta anos no judiciário, pois é nele que se perpetua o mal”.
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