O sepultamento de Carlos Roberto Moraes, de 63 anos, será realizado nesta sexta-feira, 29, em São Joaquim da Barra. O homem morreu após ser atropelado por um ônibus no Terminal “Ayrton Senna”, no Centro de Franca, na manhã desta quinta-feira, 28.

O velório acontece das 7h30 às 11h30, na Sala 1 do Velório Santo Agostinho. O sepultamento está marcado para as 13h30, no Cemitério Municipal de São Joaquim da Barra.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança do terminal. As imagens mostram Carlos caminhando pelo local de forma desorientada momentos antes de cair na pista exclusiva de circulação dos ônibus.