O sepultamento de Carlos Roberto Moraes, de 63 anos, será realizado nesta sexta-feira, 29, em São Joaquim da Barra. O homem morreu após ser atropelado por um ônibus no Terminal “Ayrton Senna”, no Centro de Franca, na manhã desta quinta-feira, 28.
O velório acontece das 7h30 às 11h30, na Sala 1 do Velório Santo Agostinho. O sepultamento está marcado para as 13h30, no Cemitério Municipal de São Joaquim da Barra.
O acidente foi registrado por câmeras de segurança do terminal. As imagens mostram Carlos caminhando pelo local de forma desorientada momentos antes de cair na pista exclusiva de circulação dos ônibus.
De acordo com testemunhas, a vítima teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente.
No momento da queda, um ônibus deixava a plataforma com passageiros. O motorista não conseguiu frear a tempo e Carlos acabou sendo atingido pelo veículo. O impacto ocorreu na região da cabeça, e a vítima morreu ainda no local.
Investigação
As imagens das câmeras de monitoramento foram encaminhadas às autoridades e devem auxiliar na investigação que apura as circunstâncias do atropelamento e possíveis responsabilidades.
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