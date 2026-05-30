Franca registrou oito atropelamentos em apenas seis dias, entre os dias 23 e 28, em diferentes regiões da cidade. Os acidentes envolveram crianças, jovens, adultos e idosos, além de diferentes tipos de veículos, como carros, motocicletas, ônibus e caminhões de coleta de lixo. O saldo da sequência é de duas mortes, vítimas graves e feridos.
Primeira morte ocorreu durante coleta de lixo
O primeiro caso foi registrado no último sábado, 23, e terminou de forma trágica. O coletor de lixo Walisson Lincon Almeida Gomes, de 25 anos, morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão de coleta no Jardim Noêmia.
Segundo a polícia, o motorista realizava uma manobra de marcha à ré e não percebeu o trabalhador atrás do veículo. Walisson ainda tentou sair da trajetória do caminhão, mas tropeçou e caiu, sendo atingido.
Atropelamentos no Centro e em avenida da cidade
Na terça-feira, 26, um idoso ficou ferido após ser atropelado no cruzamento das ruas Monsenhor Rosa e Oscar Brasilino Santos, em frente à Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento”, na região central.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele atravessava na faixa de pedestres e foi atingido por um carro que realizava uma conversão.
Na quarta-feira, 27, outro idoso foi atropelado na avenida Abrahão Brickmann enquanto atravessava a via. Ele foi atingido por uma motocicleta. Com o impacto, tanto o pedestre quanto o motociclista ficaram feridos e precisaram de atendimento médico.
Estudante e criança também ficaram feridas
Ainda na quarta-feira, uma estudante da Unifran (Universidade de Franca) foi atropelada em frente ao portão principal da instituição.
O motorista, que também é aluno da universidade, deixava o estacionamento quando não percebeu a jovem atravessando a via. Ela sofreu suspeita de fratura na perna e foi socorrida.
No mesmo dia, uma criança ficou ferida após ser atropelada por um carro na rotatória da avenida Euclides Vieira Coelho, no Jardim Aviação. Ela estava de bicicleta e teria avançado a sinalização de parada.
Três casos em um único dia
A quinta-feira, 28, concentrou três atropelamentos.
O mais grave ocorreu no Terminal “Ayrton Senna” e terminou em morte. Carlos Roberto de Moraes, de 63 anos, foi atropelado por um ônibus enquanto caminhava pela plataforma.
Testemunhas relataram que ele teria ingerido bebida alcoólica e caiu na pista no momento em que o coletivo deixava o terminal. A vítima morreu no local.
Também na quinta-feira, um homem de 50 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado pelo próprio veículo na alça de acesso do Parque Vicente Leporace.
O utilitário começou a descer sozinho e, ao tentar impedir o deslocamento, o proprietário acabou sendo atingido.
Poucas horas depois, um idoso de 75 anos foi atropelado na avenida Santa Cruz, no Jardim Centenário, em frente ao Sesi.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele atravessava na faixa de pedestres e foi atingido por um motociclista que trafegava pelo corredor entre os carros. A vítima sofreu traumatismo craniano, foi socorrida e permanece internada em estado estável.
A sequência de ocorrências chama atenção pela quantidade de atropelamentos registrados em um curto período e pelo perfil diversificado das vítimas, atingindo pessoas de diferentes idades em várias regiões da cidade.
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