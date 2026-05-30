Franca registrou oito atropelamentos em apenas seis dias, entre os dias 23 e 28, em diferentes regiões da cidade. Os acidentes envolveram crianças, jovens, adultos e idosos, além de diferentes tipos de veículos, como carros, motocicletas, ônibus e caminhões de coleta de lixo. O saldo da sequência é de duas mortes, vítimas graves e feridos.

Primeira morte ocorreu durante coleta de lixo

O primeiro caso foi registrado no último sábado, 23, e terminou de forma trágica. O coletor de lixo Walisson Lincon Almeida Gomes, de 25 anos, morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão de coleta no Jardim Noêmia.

Segundo a polícia, o motorista realizava uma manobra de marcha à ré e não percebeu o trabalhador atrás do veículo. Walisson ainda tentou sair da trajetória do caminhão, mas tropeçou e caiu, sendo atingido.

Atropelamentos no Centro e em avenida da cidade