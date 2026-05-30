A 14ª Caravana 3D do Governo de São Paulo deixou marca dupla em Cristais Paulista na última quinta-feira, 28. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) inaugurou a nova estrutura da Escola Estadual “João de Faria” e, em almoço reservado na Acif, sinalizou a autorização dos estudos para a construção de uma barragem — obra aguardada há mais de uma década pela população local como solução definitiva para o problema crônico de abastecimento de água nos períodos de estiagem.

Escola reformada com R$ 9,5 milhões

A cerimônia de inauguração reuniu estudantes, professores e autoridades em programação voltada à educação e à convivência escolar. A unidade recebeu investimentos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com execução da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), totalizando R$ 9,5 milhões em obra e mobiliário.

Com mais de 2.600 metros quadrados de área construída, a escola conta com sete salas de aula, espaços de leitura e informática, laboratórios de química, biologia, matemática e física, refeitório, pátios, depósito pedagógico e quadra esportiva coberta. O prédio foi projetado com climatização completa, placas de energia fotovoltaica e sistema de reaproveitamento de água.