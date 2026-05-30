A 14ª Caravana 3D do Governo de São Paulo deixou marca dupla em Cristais Paulista na última quinta-feira, 28. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) inaugurou a nova estrutura da Escola Estadual “João de Faria” e, em almoço reservado na Acif, sinalizou a autorização dos estudos para a construção de uma barragem — obra aguardada há mais de uma década pela população local como solução definitiva para o problema crônico de abastecimento de água nos períodos de estiagem.
Escola reformada com R$ 9,5 milhões
A cerimônia de inauguração reuniu estudantes, professores e autoridades em programação voltada à educação e à convivência escolar. A unidade recebeu investimentos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com execução da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), totalizando R$ 9,5 milhões em obra e mobiliário.
Com mais de 2.600 metros quadrados de área construída, a escola conta com sete salas de aula, espaços de leitura e informática, laboratórios de química, biologia, matemática e física, refeitório, pátios, depósito pedagógico e quadra esportiva coberta. O prédio foi projetado com climatização completa, placas de energia fotovoltaica e sistema de reaproveitamento de água.
Durante a visita, Tarcísio participou de apresentações musicais, rodas de conversa e partidas de futebol e basquete com os alunos, acompanhou experimentos nos laboratórios de física e química e conheceu a horta mantida pelos estudantes. No Centro de Línguas, professores apresentaram projetos pedagógicos em diferentes disciplinas e idiomas, com participação de um professor de Libras.
“Investir em infraestrutura escolar é investir no futuro. Queremos garantir ambientes modernos, acolhedores e preparados para dar oportunidades aos nossos estudantes”, afirmou o governador.
A cerimônia foi encerrada com o descerramento de placas e apresentações organizadas pela comunidade escolar.
Barragem: estudos garantidos após articulação política
No almoço reservado na Acif, o prefeito Elson Gomes (MDB) recebeu do governador a sinalização que o município esperava. Os estudos e projetos para a construção da barragem serão autorizados, com R$ 1,2 milhão sinalizados para essa etapa.
O pedido foi articulado pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), e pela assessora parlamentar do deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) e ex-secretária executiva do Comam (Consórcio dos Municípios da Alta Mogiana), Bianca Freitas. “Para mim, será ver a realização de um sonho a construção da barragem que vai acabar com este problema da falta d’água”, disse Bianca.
A iniciativa resulta da articulação entre o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Cristais Paulista e o gabinete do deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP). Com os estudos autorizados, Cristais Paulista dá o primeiro passo concreto rumo a uma solução estruturante para a segurança hídrica do município.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.