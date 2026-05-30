30 de maio de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 30, em Franca:

Nome: Maria Margarida Peraro Bonini
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Juarez Borges Campos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local da cremação: Crematório Ecológico de Ribeirão Preto
Horário previsto do sepultamento: 13h30

Nome: Maria Idelma Alves da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, salas 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Daniel Pereira da Silva
Idade: não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

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