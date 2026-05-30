Veja o obituário deste sábado, 30, em Franca:

Nome: Maria Margarida Peraro Bonini

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Juarez Borges Campos

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local da cremação: Crematório Ecológico de Ribeirão Preto

Horário previsto do sepultamento: 13h30