Veja o obituário deste sábado, 30, em Franca:
Nome: Maria Margarida Peraro Bonini
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Juarez Borges Campos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local da cremação: Crematório Ecológico de Ribeirão Preto
Horário previsto do sepultamento: 13h30
Nome: Maria Idelma Alves da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, salas 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Daniel Pereira da Silva
Idade: não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
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