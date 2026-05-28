A família de Mikael Santos Lima busca informações que possam ajudar na localização do jovem, desaparecido desde quarta-feira, 27, em Franca.

De acordo com boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, Mikael saiu de casa com uma motocicleta Honda CG 160 Fan, placa EIS-1C80, informando à mãe que retornaria rapidamente para acompanhá-la em um velório.

Segundo o pai, Enon Justino de Lima, o jovem teria ido ao encontro de uma pessoa e, desde então, não voltou mais para casa.