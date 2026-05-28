A família de Mikael Santos Lima busca informações que possam ajudar na localização do jovem, desaparecido desde quarta-feira, 27, em Franca.
De acordo com boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, Mikael saiu de casa com uma motocicleta Honda CG 160 Fan, placa EIS-1C80, informando à mãe que retornaria rapidamente para acompanhá-la em um velório.
Segundo o pai, Enon Justino de Lima, o jovem teria ido ao encontro de uma pessoa e, desde então, não voltou mais para casa.
Ainda conforme o registro policial, familiares tentaram contato com amigos de Mikael, mas ninguém soube informar o paradeiro dele.
O celular do jovem está desligado e o WhatsApp desativado, situação que aumentou a preocupação da família.
Buscas e investigação
Temendo pela integridade física do filho, o pai procurou o Plantão Policial para registrar o desaparecimento e pedir apoio das autoridades e da população.
O caso foi repassado às forças de segurança e segue sob investigação.
Quem tiver informações que possam ajudar na localização de Mikael Santos Lima pode entrar em contato pelos telefones (16) 99291-2317 e (16) 99654-5420.
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