Câmeras de segurança registraram o momento em que o entregador Rogério Aparecido Mendes de Mendonça, de 50 anos, foi atropelado pelo próprio veículo na tarde desta quinta-feira, 28, no Jardim Milena, em Franca.
As imagens mostram Rogério saindo da van, uma Fiat Ducato Cargo branca, e caminhando até um ponto na rua às margens da alça de acesso da rodovia Cândido Portinari ao Parque Vicente Leporace, para fotografar a entrega de mercadorias.
Enquanto realizava o procedimento, o veículo começou a se movimentar sozinho.
Ainda de costas para a van, o entregador faz o registro da entrega. Ao se virar, percebe o utilitário já em movimento e corre em direção à porta do motorista na tentativa de entrar no veículo e freá-lo.
Na sequência, Rogério tenta passar pela frente da van para alcançar a porta, mas o veículo ganha velocidade.
Ele é atingido, perde o equilíbrio e cai. A van passa por cima do corpo do trabalhador e segue desgovernada, descendo o barranco na alça de acesso e arrastando a vítima.
O utilitário só parou no acostamento da rodovia Cândido Portinari, na contramão do fluxo da via.
Vítima foi socorrida em estado gravíssimo
Equipes de resgate foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos no local.
Rogério foi socorrido em estado gravíssimo e encaminhado para a Santa Casa de Franca.
A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária e a concessionária responsável pela via estiveram no local para registro da ocorrência e organização do trânsito.
Relembre o caso
O acidente aconteceu na alça de acesso do Parque Vicente Leporace, em frente a uma loja de calçados.
Morador do bairro Pioneiros, no distrito de Guará, Rogério trabalhava com entregas e estava em Franca para distribuição de mercadorias.
Segundo as informações apuradas, a van estava estacionada na avenida Francisco José da Silva quando começou a descer desgovernada em direção à rodovia.
Ao tentar impedir que o veículo seguisse para a contramão da Cândido Portinari, o entregador acabou sendo atropelado.
O caso segue sendo investigado pelas autoridades.
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