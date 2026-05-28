28 de maio de 2026
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Vídeo mostra entregador sendo atropelado pela própria van; VEJA

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Câmeras de Segurança
Momento em que motorista corre e tenta segurar a van em movimento
Momento em que motorista corre e tenta segurar a van em movimento

Câmeras de segurança registraram o momento em que o entregador Rogério Aparecido Mendes de Mendonça, de 50 anos, foi atropelado pelo próprio veículo na tarde desta quinta-feira, 28, no Jardim Milena, em Franca.

As imagens mostram Rogério saindo da van, uma Fiat Ducato Cargo branca, e caminhando até um ponto na rua às margens da alça de acesso da rodovia Cândido Portinari ao Parque Vicente Leporace, para fotografar a entrega de mercadorias.

Enquanto realizava o procedimento, o veículo começou a se movimentar sozinho.

Ainda de costas para a van, o entregador faz o registro da entrega. Ao se virar, percebe o utilitário já em movimento e corre em direção à porta do motorista na tentativa de entrar no veículo e freá-lo.

Na sequência, Rogério tenta passar pela frente da van para alcançar a porta, mas o veículo ganha velocidade.

Ele é atingido, perde o equilíbrio e cai. A van passa por cima do corpo do trabalhador e segue desgovernada, descendo o barranco na alça de acesso e arrastando a vítima.

O utilitário só parou no acostamento da rodovia Cândido Portinari, na contramão do fluxo da via.

Vítima foi socorrida em estado gravíssimo

Equipes de resgate foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos no local.

Rogério foi socorrido em estado gravíssimo e encaminhado para a Santa Casa de Franca.

A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária e a concessionária responsável pela via estiveram no local para registro da ocorrência e organização do trânsito.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na alça de acesso do Parque Vicente Leporace, em frente a uma loja de calçados.

Morador do bairro Pioneiros, no distrito de Guará, Rogério trabalhava com entregas e estava em Franca para distribuição de mercadorias.

Segundo as informações apuradas, a van estava estacionada na avenida Francisco José da Silva quando começou a descer desgovernada em direção à rodovia.

Ao tentar impedir que o veículo seguisse para a contramão da Cândido Portinari, o entregador acabou sendo atropelado.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

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