Câmeras de segurança registraram o momento em que o entregador Rogério Aparecido Mendes de Mendonça, de 50 anos, foi atropelado pelo próprio veículo na tarde desta quinta-feira, 28, no Jardim Milena, em Franca.

As imagens mostram Rogério saindo da van, uma Fiat Ducato Cargo branca, e caminhando até um ponto na rua às margens da alça de acesso da rodovia Cândido Portinari ao Parque Vicente Leporace, para fotografar a entrega de mercadorias.

Enquanto realizava o procedimento, o veículo começou a se movimentar sozinho.