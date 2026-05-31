O Sesi Franca Basquete e o Pinheiros abrem neste domingo, 31, às 11h, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, a série final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Atual tetracampeão da competição, o time comandado por Helinho Garcia busca o quinto título consecutivo do basquete nacional diante de um adversário que disputa a decisão pela primeira vez.

O clube francano chega à final após conquistar as últimas quatro edições do Novo Basquete Brasil. A sequência de títulos inclui as campanhas vitoriosas sobre Minas, em 2024/2025, Flamengo, em 2023/2024, São Paulo, em 2022/2023, e novamente Flamengo, em 2021/2022.

Já o Pinheiros, comandado pelo técnico Gustavo De Conti, alcançou a decisão inédita após eliminar o Corinthians por 3 a 1 na série semifinal. O Franca teve um caminho mais equilibrado e precisou do quinto jogo para superar o Brasília.

Confiança para começar em casa