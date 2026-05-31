O Sesi Franca Basquete e o Pinheiros abrem neste domingo, 31, às 11h, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, a série final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Atual tetracampeão da competição, o time comandado por Helinho Garcia busca o quinto título consecutivo do basquete nacional diante de um adversário que disputa a decisão pela primeira vez.
O clube francano chega à final após conquistar as últimas quatro edições do Novo Basquete Brasil. A sequência de títulos inclui as campanhas vitoriosas sobre Minas, em 2024/2025, Flamengo, em 2023/2024, São Paulo, em 2022/2023, e novamente Flamengo, em 2021/2022.
Já o Pinheiros, comandado pelo técnico Gustavo De Conti, alcançou a decisão inédita após eliminar o Corinthians por 3 a 1 na série semifinal. O Franca teve um caminho mais equilibrado e precisou do quinto jogo para superar o Brasília.
Confiança para começar em casa
Para Helinho Garcia, conquistar a primeira vitória diante da torcida será fundamental para a sequência da série.
“A gente tem que fazer a lição de casa, procurar fazer um grande jogo aqui ao lado da nossa torcida e buscar a primeira vitória”, afirmou o treinador.
O ala-armador Georginho destacou a qualidade do adversário e projetou uma disputa equilibrada.
“Eles têm, por filosofia, um time jovem, um time que tem uma rotação muito grande, são muito bem treinados. Vai ser um confronto muito interessante e acredito que será uma excelente final”, disse.
Série segue para São Paulo
Após o confronto deste domingo, a decisão será transferida para a capital paulista, onde serão disputados os jogos 2 e 3, no ginásio do Ibirapuera.
Caso necessário, os dois últimos confrontos da série voltarão a ser realizados em Franca, no Pedrocão.
Agenda das finais
- Jogo 1 – 31/05, às 11h: Sesi Franca x Pinheiros – Pedrocão
- Jogo 2 – 02/06, às 20h: Pinheiros x Sesi Franca – Ibirapuera
- Jogo 3 – 04/06, às 17h: Pinheiros x Sesi Franca – Ibirapuera
- Jogo 4* – 07/06, às 17h: Sesi Franca x Pinheiros – Pedrocão
- Jogo 5* – 09/06, às 19h30: Sesi Franca x Pinheiros – Pedrocão
*Se necessário.
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