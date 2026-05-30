O armador Georginho de Paula voltou a conquistar o prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) do NBB (Novo Basquete Brasil) após seis temporadas. Desta vez, o reconhecimento veio com a camisa do Sesi Franca Basquete. A premiação foi entregue na última quinta-feira, 28, após uma fase regular em que o jogador liderou a competição em eficiência, com média de 24,8, além de registrar 17,4 pontos, 8,7 rebotes e 5,5 assistências por partida.
Georginho recebeu o prêmio pela segunda vez na carreira. A primeira conquista ocorreu na temporada 2019/20, quando defendia o São Paulo. Para o armador, o reconhecimento representa a continuidade de um trabalho construído ao longo dos anos.
“Ganhar um outro troféu de MVP tanto tempo depois, mostra o quanto o meu trabalho tá sendo reconhecido mesmo depois de tanto tempo, eu ainda estou conseguindo desempenhar em alto nível. E isso daqui é um fruto de muito trabalho, de muito apoio”, afirmou.
Temporada de protagonismo
Segundo o jogador, a campanha individual foi favorecida pela confiança recebida dentro da equipe e pelo sistema de jogo adotado pelo Sesi Franca.
“Meu time confiou bastante em mim, o sistema de jogo favoreceu bastante e eu trabalhei muito pra que eu chegasse bem preparado, pra poder ter toda essa consistência, essa eficiência ao longo desses meses”, destacou.
Os números confirmam o desempenho. Esta foi a temporada ofensiva mais produtiva da carreira de Georginho no NBB, consolidando seu papel de protagonista sem abrir mão da capacidade de envolver os companheiros nas ações da equipe.
Superação e foco na decisão
O prêmio também coroou uma temporada marcada por dificuldades físicas. Georginho sofreu uma lesão na coxa durante o terceiro jogo das quartas de final contra o Mogi e retornou apenas na semifinal diante do Brasília, no quarto confronto da série. Em ambas as disputas, a classificação foi definida apenas no jogo cinco.
Antes disso, o armador também enfrentou um problema no punho, que o tirou do primeiro jogo da série contra o Botafogo pelas oitavas de final.
Agora, o foco está na reta decisiva da temporada. Além do prêmio individual, Georginho busca ajudar o Sesi Franca na conquista do pentacampeonato consecutivo do NBB. A série final contra o Pinheiros começa neste domingo, 31, no Ginásio Pedrocão, em Franca.
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