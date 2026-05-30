O armador Georginho de Paula voltou a conquistar o prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) do NBB (Novo Basquete Brasil) após seis temporadas. Desta vez, o reconhecimento veio com a camisa do Sesi Franca Basquete. A premiação foi entregue na última quinta-feira, 28, após uma fase regular em que o jogador liderou a competição em eficiência, com média de 24,8, além de registrar 17,4 pontos, 8,7 rebotes e 5,5 assistências por partida.

Georginho recebeu o prêmio pela segunda vez na carreira. A primeira conquista ocorreu na temporada 2019/20, quando defendia o São Paulo. Para o armador, o reconhecimento representa a continuidade de um trabalho construído ao longo dos anos.

“Ganhar um outro troféu de MVP tanto tempo depois, mostra o quanto o meu trabalho tá sendo reconhecido mesmo depois de tanto tempo, eu ainda estou conseguindo desempenhar em alto nível. E isso daqui é um fruto de muito trabalho, de muito apoio”, afirmou.