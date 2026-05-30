Polarização. Nos últimos anos, essa palavra se tornou presença obrigatória no vocabulário do brasileiro. É impossível ignorar o quanto caminhamos para uma lógica permanente de escolha. Conservadores contra progressistas. Empregadores contra o fim da escala 6x1, trabalhadores ansiando por ela. Neymar convocado ou deixado de fora da Copa do Mundo. E esses talvez sejam apenas os exemplos mais leves. Existem discussões muito mais profundas, violentas e definitivas atravessando o nosso cotidiano.

Mas gostaria de propor um exercício de reflexão através da cultura pop.

Em 1857, os Estados Unidos viviam um dos períodos mais violentos de sua curta experiência democrática. A corrida do ouro, iniciada em 1848, havia terminado poucos anos antes e deixado como herança o cenário que os livros de história mais tarde chamariam de Velho Oeste. Embora o imaginário popular costume tratar esse período como uma disputa moral entre “civilização” e “barbárie”, a realidade era muito mais simples e cruel: tratava-se de sobrevivência.