Cerca de 78 mil contribuintes de Franca entregaram dentro do prazo a Declaração do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2026, encerrado nesta sexta-feira, 29. Além de regularizar a situação junto à Receita Federal, parte dos declarantes aproveitou a oportunidade para destinar recursos aos fundos municipais voltados ao atendimento de crianças, adolescentes e idosos. Ao todo, foram direcionados mais de R$ 1,2 milhão para essas iniciativas.

Segundo dados da Receita Federal, o valor destinado pelos contribuintes francanos soma R$ 1,21 milhão. Desse total, R$ 969,6 mil foram repassados diretamente na declaração e outros R$ 246,2 mil por meio de DARFs (Documentos de Arrecadação de Receitas Federais).

Potencial maior

Apesar do resultado, o potencial de arrecadação do município era significativamente superior. De acordo com a Receita Federal, 23.165 contribuintes de Franca possuíam perfil para realizar a destinação de parte do imposto devido, o que poderia gerar até R$ 16,59 milhões para projetos sociais desenvolvidos na cidade.