Cerca de 78 mil contribuintes de Franca entregaram dentro do prazo a Declaração do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2026, encerrado nesta sexta-feira, 29. Além de regularizar a situação junto à Receita Federal, parte dos declarantes aproveitou a oportunidade para destinar recursos aos fundos municipais voltados ao atendimento de crianças, adolescentes e idosos. Ao todo, foram direcionados mais de R$ 1,2 milhão para essas iniciativas.
Segundo dados da Receita Federal, o valor destinado pelos contribuintes francanos soma R$ 1,21 milhão. Desse total, R$ 969,6 mil foram repassados diretamente na declaração e outros R$ 246,2 mil por meio de DARFs (Documentos de Arrecadação de Receitas Federais).
Potencial maior
Apesar do resultado, o potencial de arrecadação do município era significativamente superior. De acordo com a Receita Federal, 23.165 contribuintes de Franca possuíam perfil para realizar a destinação de parte do imposto devido, o que poderia gerar até R$ 16,59 milhões para projetos sociais desenvolvidos na cidade.
Na prática, o valor efetivamente destinado correspondeu a aproximadamente 7,3% do potencial estimado.
Entre as doações feitas diretamente na declaração, 50,5% foram direcionadas ao Fundo da Criança e do Adolescente, enquanto 49,5% seguiram para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa.
Prazo encerrado
Quem não entregou a declaração dentro do prazo ainda pode regularizar a situação junto à Receita Federal. No entanto, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa por atraso.
A penalidade corresponde a 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e limite de até 20% do imposto apurado. Além disso, o CPF permanece com pendência de regularização até que a declaração seja enviada e a situação seja resolvida.
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