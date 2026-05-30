Um entregador ficou ferido na noite desta sexta-feira, 29, após se envolver em um acidente na rodovia Ronan Rocha, nas proximidades do Parque Universitário, na região Sul de Franca. Ele seguia no sentido Franca–São José da Bela Vista quando um carro teria cruzado repentinamente à sua frente.

Para evitar a colisão, o motociclista mudou de faixa bruscamente. Durante a manobra, porém, acabou atingindo a traseira de um automóvel que trafegava pela rodovia.

Com o impacto, o entregador, que transportava uma carga na motocicleta, perdeu o controle da direção e caiu na pista.

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