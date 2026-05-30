30 de maio de 2026
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NA EMÍLIO PALUDETTO

Motociclista é alertado sobre baú, se distrai e bate em poste

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Trabalhador sendo socorrido por bombeiros até um hospital particular da cidade
Trabalhador sendo socorrido por bombeiros até um hospital particular da cidade

Um trabalhador de 36 anos ficou ferido na manhã deste sábado, 30, após colidir a motocicleta contra um poste na avenida Emílio Paludetto, na Vila Real, na região Sul de Franca. Segundo informações apuradas no local, ele retornava do trabalho em Patrocínio Paulista e seguia para casa, no bairro Ana Dorotheia, quando ocorreu o acidente.

Durante o trajeto, o motociclista foi alertado por um motorista de que o baú da moto estaria aberto. Ao verificar a situação, ele desviou a atenção da via por alguns instantes.

Quando voltou a olhar para a frente, não conseguiu evitar a colisão contra um poste localizado às margens da avenida.

Com o impacto, o trabalhador sofreu um ferimento em um dos olhos e um corte na cabeça.

Socorro

Uma equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada ao Hospital São Joaquim para avaliação e cuidados médicos.

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