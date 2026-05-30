Um trabalhador de 36 anos ficou ferido na manhã deste sábado, 30, após colidir a motocicleta contra um poste na avenida Emílio Paludetto, na Vila Real, na região Sul de Franca. Segundo informações apuradas no local, ele retornava do trabalho em Patrocínio Paulista e seguia para casa, no bairro Ana Dorotheia, quando ocorreu o acidente.
Durante o trajeto, o motociclista foi alertado por um motorista de que o baú da moto estaria aberto. Ao verificar a situação, ele desviou a atenção da via por alguns instantes.
Quando voltou a olhar para a frente, não conseguiu evitar a colisão contra um poste localizado às margens da avenida.
Com o impacto, o trabalhador sofreu um ferimento em um dos olhos e um corte na cabeça.
Socorro
Uma equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada ao Hospital São Joaquim para avaliação e cuidados médicos.
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