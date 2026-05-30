Um trabalhador de 36 anos ficou ferido na manhã deste sábado, 30, após colidir a motocicleta contra um poste na avenida Emílio Paludetto, na Vila Real, na região Sul de Franca. Segundo informações apuradas no local, ele retornava do trabalho em Patrocínio Paulista e seguia para casa, no bairro Ana Dorotheia, quando ocorreu o acidente.

Durante o trajeto, o motociclista foi alertado por um motorista de que o baú da moto estaria aberto. Ao verificar a situação, ele desviou a atenção da via por alguns instantes.

Quando voltou a olhar para a frente, não conseguiu evitar a colisão contra um poste localizado às margens da avenida.