Três pessoas foram presas na noite de sexta-feira, 29, no Residencial Zanetti, em Franca, por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi realizada pela Polícia Militar após uma denúncia sobre armazenamento de entorpecentes. Durante a ocorrência, os policiais localizaram drogas, identificaram vestígios de cocaína em uma residência e registraram uma suposta tentativa de destruição de provas.

A equipe policial abordou um homem que estava em um veículo e encontrou três porções de substância semelhante à cocaína durante a revista. Segundo o registro da ocorrência, ele teria informado informalmente aos agentes que havia mais entorpecentes guardados em sua residência.

Diante da informação, os policiais seguiram até o imóvel indicado para averiguação.

Intervenção na residência