Três pessoas foram presas na noite de sexta-feira, 29, no Residencial Zanetti, em Franca, por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi realizada pela Polícia Militar após uma denúncia sobre armazenamento de entorpecentes. Durante a ocorrência, os policiais localizaram drogas, identificaram vestígios de cocaína em uma residência e registraram uma suposta tentativa de destruição de provas.
A equipe policial abordou um homem que estava em um veículo e encontrou três porções de substância semelhante à cocaína durante a revista. Segundo o registro da ocorrência, ele teria informado informalmente aos agentes que havia mais entorpecentes guardados em sua residência.
Diante da informação, os policiais seguiram até o imóvel indicado para averiguação.
Intervenção na residência
Ao chegarem ao local, os agentes relataram que uma mulher teria alertado os demais moradores sobre a presença da polícia. Na sequência, os policiais ouviram o acionamento de uma descarga vindo do interior da casa.
Suspeitando de uma possível destruição de provas, a equipe entrou na residência. No banheiro, os policiais encontraram uma mulher e constataram vestígios de substância semelhante à cocaína no vaso sanitário.
A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos no imóvel.
Prisão em flagrante
Os três envolvidos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Após a análise dos fatos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos suspeitos por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Uma das mulheres também foi autuada, em tese, por fraude processual, em razão da suposta tentativa de destruir provas durante a ação policial.
A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos investigados. O caso será analisado pela Justiça.
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