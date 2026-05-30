Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a animais na tarde desta sexta-feira, 29, em Igarapava, a 82 km de Franca, após ser flagrado arrastando uma cachorra pelas ruas da Vila Gomes. Segundo a Polícia Civil, o animal estava extremamente debilitado e não conseguia sequer permanecer em pé.
O caso ocorreu por volta das 13h30, na rua Francisco Batista de Sousa. A situação foi registrada em vídeo por um advogado que passava pelo local. As imagens foram encaminhadas ao delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, Gabriel Fernando, que estava de folga e atendeu a ocorrência.
De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas chegaram a alertar o tutor sobre o estado da cachorra, mas ele continuou puxando o animal pela guia. Conforme o relato policial, em alguns momentos a cachorra chegou a ser enforcada durante o trajeto. O homem teria afirmado que o animal era de sua propriedade.
Investigação e prisão
Após receber as informações, o delegado foi até o local e conversou com funcionárias de um posto de saúde próximo. Elas identificaram o suspeito como Geraldo Osete Filho, já conhecido da polícia por envolvimento em ocorrências anteriores.
Durante as diligências, o homem foi localizado na rua Coronel Galdino de Almeida usando as mesmas roupas vistas no vídeo encaminhado à polícia. Ele foi abordado e, segundo o registro da ocorrência, confessou ser o tutor da cachorra.
Ainda conforme o boletim, o suspeito afirmou que pretendia “se desfazer” do animal porque ele teria atacado uma criança anteriormente.
Animal não foi localizado
O homem também relatou aos policiais que abandonou a cachorra em uma rua próxima ao posto de saúde após arrastá-la. Equipes realizaram buscas pela região, mas o animal não foi encontrado até o encerramento da ocorrência.
O tutor foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão em flagrante ratificada por maus-tratos a animais. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil. Ele será encaminhado para a Cadeia de Franca.
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