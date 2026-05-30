Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a animais na tarde desta sexta-feira, 29, em Igarapava, a 82 km de Franca, após ser flagrado arrastando uma cachorra pelas ruas da Vila Gomes. Segundo a Polícia Civil, o animal estava extremamente debilitado e não conseguia sequer permanecer em pé.

O caso ocorreu por volta das 13h30, na rua Francisco Batista de Sousa. A situação foi registrada em vídeo por um advogado que passava pelo local. As imagens foram encaminhadas ao delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, Gabriel Fernando, que estava de folga e atendeu a ocorrência.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas chegaram a alertar o tutor sobre o estado da cachorra, mas ele continuou puxando o animal pela guia. Conforme o relato policial, em alguns momentos a cachorra chegou a ser enforcada durante o trajeto. O homem teria afirmado que o animal era de sua propriedade.

Investigação e prisão