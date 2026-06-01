A Secretaria de Ação Social, por meio do Cras Oeste e do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), realiza nesta terça-feira, 2, a atividade "Gincana com Quem Cuida de Mim", voltada para pessoas com 60 anos ou mais e seus familiares. A programação acontecerá às 17h, no Centro Comunitário Santa Maria, localizado na rua Santa Izabel, em Franca.
A iniciativa foi planejada para promover integração, acolhimento e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. A proposta é reunir os participantes e as pessoas que fazem parte de sua rede de apoio em uma tarde de convivência, interação e valorização das relações afetivas construídas ao longo da vida.
A expectativa é proporcionar um ambiente acolhedor, incentivando a participação ativa dos idosos e reforçando a importância da convivência comunitária para a qualidade de vida e o bem-estar.
Fortalecimento de vínculos
A ação integra as atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que tem como objetivo prevenir situações de isolamento social, fortalecer a autonomia dos participantes e incentivar a construção de relações saudáveis entre usuários, familiares e a comunidade.
Além das atividades recreativas previstas para a gincana, o encontro também busca ampliar os espaços de convivência e promover o fortalecimento das redes de apoio social.
Orientação sobre mercado de trabalho
Antes da gincana, os usuários do Serviço de Convivência participarão de uma ação especial realizada em parceria com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Franca.
A atividade ocorrerá das 13h às 15h30 e contará com orientações sobre o mercado de trabalho, esclarecimento de dúvidas e informações sobre vagas disponíveis.
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