A Secretaria de Ação Social, por meio do Cras Oeste e do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), realiza nesta terça-feira, 2, a atividade "Gincana com Quem Cuida de Mim", voltada para pessoas com 60 anos ou mais e seus familiares. A programação acontecerá às 17h, no Centro Comunitário Santa Maria, localizado na rua Santa Izabel, em Franca.

A iniciativa foi planejada para promover integração, acolhimento e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. A proposta é reunir os participantes e as pessoas que fazem parte de sua rede de apoio em uma tarde de convivência, interação e valorização das relações afetivas construídas ao longo da vida.

A expectativa é proporcionar um ambiente acolhedor, incentivando a participação ativa dos idosos e reforçando a importância da convivência comunitária para a qualidade de vida e o bem-estar.

Fortalecimento de vínculos