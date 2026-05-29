Um jovem de 18 anos ficou ferido após sofrer uma queda de scooter na manhã desta sexta-feira, 29, na avenida São Vicente, próximo ao Polo Clube, na região Sul de Franca. O acidente ocorreu quando ele acessava a via no sentido bairro-centro e perdeu o controle do veículo ao passar por um trecho de recapeamento realizado em uma obra da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que lamentou o ocorrido e apura as circunstâncias.
Segundo a Polícia Militar, o jovem seguia pela avenida Jaime Tellini e, ao entrar na avenida São Vicente, caiu após passar pelo local onde está sendo executada uma obra de galeria.
De acordo com o relato da vítima, embora o trecho estivesse asfaltado, havia um desnível na pista que não estaria sinalizado. Com a queda, ele quase foi atropelado por um carro que trafegava logo atrás.
A motorista do veículo parou para prestar auxílio e sinalizou a via até a chegada de uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local.
Socorro
O jovem sofreu ferimentos e recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi encaminhado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
Posicionamento da Sabesp
Em nota, a Sabesp lamentou o acidente e informou que apura as circunstâncias da ocorrência para avaliar possíveis medidas de correção ou assistência.
A companhia afirmou que o caso não havia sido registrado em seus canais oficiais e que, até o momento, não houve contato com os envolvidos.
A empresa destacou ainda que o trecho estava devidamente sinalizado, seguindo os protocolos adotados para a execução de obras em vias públicas.
Segundo a Sabesp, no local estão sendo realizadas obras de implantação de redes de esgoto, com reposição provisória do pavimento. O recapeamento definitivo está previsto para ser executado até o início da próxima semana.
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