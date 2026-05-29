Um jovem de 18 anos ficou ferido após sofrer uma queda de scooter na manhã desta sexta-feira, 29, na avenida São Vicente, próximo ao Polo Clube, na região Sul de Franca. O acidente ocorreu quando ele acessava a via no sentido bairro-centro e perdeu o controle do veículo ao passar por um trecho de recapeamento realizado em uma obra da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que lamentou o ocorrido e apura as circunstâncias.

Segundo a Polícia Militar, o jovem seguia pela avenida Jaime Tellini e, ao entrar na avenida São Vicente, caiu após passar pelo local onde está sendo executada uma obra de galeria.

De acordo com o relato da vítima, embora o trecho estivesse asfaltado, havia um desnível na pista que não estaria sinalizado. Com a queda, ele quase foi atropelado por um carro que trafegava logo atrás.