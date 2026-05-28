Um atropelamento com morte foi registrado na manhã desta quinta-feira, 28, no Terminal Ayrton Senna, na região central de Franca. A vítima foi identificada como Carlos Roberto de Moraes, de 63 anos.

Segundo relatos de testemunhas, o homem caminhava pelo terminal no momento em que um ônibus, já com passageiros, iniciava a saída da plataforma.

Ainda conforme as informações apuradas no local, Carlos teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Durante a movimentação no terminal, ele acabou caindo na pista por onde o coletivo trafegava.