28 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
URGENTE

Homem morre atropelado por ônibus no terminal de Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Vítima embaixo do ônibus após atropelamento
Vítima embaixo do ônibus após atropelamento

Um atropelamento com morte foi registrado na manhã desta quinta-feira, 28, no Terminal Ayrton Senna, na região central de Franca. A vítima foi identificada como Carlos Roberto de Moraes, de 63 anos.

Segundo relatos de testemunhas, o homem caminhava pelo terminal no momento em que um ônibus, já com passageiros, iniciava a saída da plataforma.

Ainda conforme as informações apuradas no local, Carlos teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Durante a movimentação no terminal, ele acabou caindo na pista por onde o coletivo trafegava.

O motorista não conseguiu reagir a tempo de evitar o atropelamento.

Impacto atingiu a cabeça da vítima

De acordo com testemunhas, não houve possibilidade de frenagem, desvio ou visualização da vítima antes do impacto.

O atropelamento atingiu diretamente a região da cabeça de Carlos Roberto de Moraes, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas rapidamente, mas apenas constataram o óbito.

A Polícia Militar isolou a área para preservação da cena até a chegada da perícia técnica.

O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários