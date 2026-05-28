Um atropelamento com morte foi registrado na manhã desta quinta-feira, 28, no Terminal Ayrton Senna, na região central de Franca. A vítima foi identificada como Carlos Roberto de Moraes, de 63 anos.
Segundo relatos de testemunhas, o homem caminhava pelo terminal no momento em que um ônibus, já com passageiros, iniciava a saída da plataforma.
Ainda conforme as informações apuradas no local, Carlos teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Durante a movimentação no terminal, ele acabou caindo na pista por onde o coletivo trafegava.
O motorista não conseguiu reagir a tempo de evitar o atropelamento.
Impacto atingiu a cabeça da vítima
De acordo com testemunhas, não houve possibilidade de frenagem, desvio ou visualização da vítima antes do impacto.
O atropelamento atingiu diretamente a região da cabeça de Carlos Roberto de Moraes, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas rapidamente, mas apenas constataram o óbito.
A Polícia Militar isolou a área para preservação da cena até a chegada da perícia técnica.
O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente.
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