Uma câmera de segurança do Terminal Ayrton Senna, no Centro de Franca, registrou o momento do atropelamento que resultou na morte de Carlos Roberto Moraes, de 63 anos, na manhã desta quinta-feira, 28.
As imagens mostram o idoso caminhando pelo terminal de forma visivelmente desorientada. Segundo testemunhas, ele teria ingerido bebida alcoólica antes do ocorrido.
Leia mais:
Homem morre atropelado por ônibus no terminal de Franca
No vídeo, Carlos aparece cambaleando e circulando pela área do terminal, enquanto um ônibus já iniciava o trajeto dentro da faixa exclusiva de circulação de coletivos.
Em determinado momento, ele perde o equilíbrio e cai na pista por onde o veículo passava.
Com o ônibus em movimento e sem tempo hábil de reação, o motorista não consegue evitar o atropelamento. O homem é atingido e acaba ficando sob o veículo. O impacto ocorreu na região da cabeça, e ele morreu ainda no local.
Vídeo será peça-chave na investigação
As imagens foram encaminhadas às autoridades e devem auxiliar na investigação que busca esclarecer as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.
Relembre o caso
O atropelamento ocorreu na manhã desta quinta-feira, no Terminal Ayrton Senna, quando o ônibus deixava a plataforma com passageiros.
De acordo com relatos iniciais, a vítima caminhava pelo terminal quando caiu na pista exclusiva de ônibus no momento da saída do coletivo.
Equipes de resgate foram acionadas, mas apenas constataram o óbito no local.
O caso segue sob investigação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.