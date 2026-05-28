28 de maio de 2026
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IMAGENS FORTES

Câmera registra momento exato de atropelamento fatal; ASSISTA

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de segurança
Câmeras registram o momento exato do acidente no terminal de ônibus de Franca
Câmeras registram o momento exato do acidente no terminal de ônibus de Franca

Uma câmera de segurança do Terminal Ayrton Senna, no Centro de Franca, registrou o momento do atropelamento que resultou na morte de Carlos Roberto Moraes, de 63 anos, na manhã desta quinta-feira, 28.

As imagens mostram o idoso caminhando pelo terminal de forma visivelmente desorientada. Segundo testemunhas, ele teria ingerido bebida alcoólica antes do ocorrido.

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No vídeo, Carlos aparece cambaleando e circulando pela área do terminal, enquanto um ônibus já iniciava o trajeto dentro da faixa exclusiva de circulação de coletivos.

Em determinado momento, ele perde o equilíbrio e cai na pista por onde o veículo passava.

Com o ônibus em movimento e sem tempo hábil de reação, o motorista não consegue evitar o atropelamento. O homem é atingido e acaba ficando sob o veículo. O impacto ocorreu na região da cabeça, e ele morreu ainda no local.

Vídeo será peça-chave na investigação

As imagens foram encaminhadas às autoridades e devem auxiliar na investigação que busca esclarecer as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.

Relembre o caso

O atropelamento ocorreu na manhã desta quinta-feira, no Terminal Ayrton Senna, quando o ônibus deixava a plataforma com passageiros.

De acordo com relatos iniciais, a vítima caminhava pelo terminal quando caiu na pista exclusiva de ônibus no momento da saída do coletivo.

Equipes de resgate foram acionadas, mas apenas constataram o óbito no local.

O caso segue sob investigação.

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