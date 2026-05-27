Um desentendimento entre o pai de uma estudante e um funcionário da Escola Estadual “Professor Antonio Fachada”, que funciona no sistema cívico-militar, terminou em registro de boletim de ocorrência na Polícia Civil, em Franca.

O caso aconteceu na manhã do dia 21 de maio, na unidade localizada na rua Maria Garcia Martins Torres, no Parque Vicente Leporace III. Segundo o registro policial, a aluna teria sido impedida de entrar na escola por estar usando uma aliança de compromisso.

Apesar da confusão, a ocorrência foi registrada como “não criminal – outros não criminal” e não houve prisão em flagrante.