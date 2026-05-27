Um desentendimento entre o pai de uma estudante e um funcionário da Escola Estadual “Professor Antonio Fachada”, que funciona no sistema cívico-militar, terminou em registro de boletim de ocorrência na Polícia Civil, em Franca.
O caso aconteceu na manhã do dia 21 de maio, na unidade localizada na rua Maria Garcia Martins Torres, no Parque Vicente Leporace III. Segundo o registro policial, a aluna teria sido impedida de entrar na escola por estar usando uma aliança de compromisso.
Apesar da confusão, a ocorrência foi registrada como “não criminal – outros não criminal” e não houve prisão em flagrante.
De acordo com o boletim elaborado pela Polícia Civil de Franca, a ocorrência foi comunicada oficialmente no dia 22 de maio. A declarante relatou à polícia que o pai da estudante, identificado como um policial aposentado, teria se envolvido em um conflito ao tentar entrar na unidade escolar acompanhado da filha.
Segundo o relato registrado no documento, a estudante afirmou que foi destratada por um funcionário ao chegar à escola e impedida de acessar a unidade por conta da aliança.
Ainda conforme o boletim, o pai teria reagido de forma agressiva após a situação.
O caso foi encaminhado para apreciação do delegado titular.
Investigação e posicionamento da Seduc
A ocorrência foi registrada sem autoria definida e sem indicação de crime consumado. O boletim também informa que não houve prisão em flagrante.
Agora, o caso deverá ser analisado pela Polícia Civil, que poderá ouvir os envolvidos e apurar as circunstâncias relatadas na ocorrência.
Em nota oficial, a URE (Unidade Regional de Ensino) de Franca informou que a estudante não foi impedida de entrar na unidade escolar.
Segundo a URE, a direção da escola recebeu a responsável pela aluna e prestou esclarecimentos durante uma reunião realizada nessa terça-feira, 26.
A nota afirma ainda que a estudante foi orientada sobre a utilização de piercings, conforme recomendação prevista no regimento interno da unidade.
A URE de Franca também destacou que as escolas da rede seguem normas de convivência e procedimentos estabelecidos no regimento escolar, priorizando respeito, diálogo e acolhimento da comunidade escolar.
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