O Programa Asfalto Novo chegou nesta semana à avenida Santos Dumont, no bairro da Estação, em Franca. O recapeamento está sendo realizado em um dos principais corredores de tráfego da cidade e faz parte das melhorias executadas por meio da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo.
Neste primeiro momento, os trabalhos avançam pela pista no sentido Distrito Industrial até a altura do conjunto de semáforos localizado no cruzamento da avenida Santos Dumont com as avenidas Rio Branco e Paschoal Pulicano.
Próximas etapas
De acordo com o cronograma previsto, as obras serão ampliadas posteriormente para o trecho compreendido entre o pontilhão da avenida Santos Dumont, na rodovia Cândido Portinari, e a rotatória do bairro São Joaquim.
A intervenção também incluirá a alça de saída para a avenida Severino Tostes Meirelles, responsável pela ligação entre Franca e o município de Restinga.
O Programa Asfalto Novo é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, com investimentos de R$ 26 milhões destinados à recuperação de ruas e avenidas em diferentes regiões da cidade.
Obras em outros bairros
Além do recapeamento, os recursos contemplam obras de drenagem e posterior asfaltamento na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no trecho entre a cachoeira e a rotatória da avenida Champagnat.
As intervenções começaram na região do Parque do Horto e Vila Santa Terezinha. Na sequência, os serviços foram executados nos Jardins Paraty, Ângela Rosa e prolongamento, além de setores da Santa Cruz e Jardim Aeroporto.
Nas últimas semanas, o programa avançou para a avenida Alberto Pulicano, no Distrito Industrial.
Também foi concluída a pavimentação de uma rotatória na avenida Geralda Rocha e Silva, entre os bairros Jardim Tropical e Residencial Meirelles. A via fará a interligação com a avenida Abrahão Brickmann.
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