O Programa Asfalto Novo chegou nesta semana à avenida Santos Dumont, no bairro da Estação, em Franca. O recapeamento está sendo realizado em um dos principais corredores de tráfego da cidade e faz parte das melhorias executadas por meio da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo.

Neste primeiro momento, os trabalhos avançam pela pista no sentido Distrito Industrial até a altura do conjunto de semáforos localizado no cruzamento da avenida Santos Dumont com as avenidas Rio Branco e Paschoal Pulicano.

Próximas etapas

De acordo com o cronograma previsto, as obras serão ampliadas posteriormente para o trecho compreendido entre o pontilhão da avenida Santos Dumont, na rodovia Cândido Portinari, e a rotatória do bairro São Joaquim.