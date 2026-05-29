A Polícia Civil de São Paulo realiza neste sábado, 30, das 9h às 12h, uma Feira de Adoção de Animais em Franca. A ação acontece na rua Dr. Marrey Júnior, 2.411, no bairro São José, e integra as atividades do Dia de Conscientização Animal, com foco no combate aos maus-tratos e ao abandono de animais.
Além da oportunidade de adoção de cães e gatos, a programação contará com atividades voltadas ao público. O evento é gratuito e aberto à população.
Entre as atrações anunciadas estão a distribuição de pipoca e algodão-doce, além da participação da Patrulha Canina, iniciativa que busca aproximar a comunidade da causa animal e estimular a adoção responsável.
Conscientização
A campanha tem como principal objetivo reforçar a importância do combate aos maus-tratos e ao abandono de animais, problemas que ainda afetam milhares de cães e gatos.
Com o slogan “Adote amor. Ganhe um amigo para sempre”, a iniciativa pretende conscientizar a população sobre a guarda responsável e incentivar o acolhimento de animais que aguardam a chance de encontrar um novo lar.
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