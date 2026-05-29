29 de maio de 2026
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NESTE SÁBADO

Polícia Civil promove feira de adoção de animais em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Leonardo de Oliveira/GCN
Público durante o evento realizado pela Polícia Civil de Franca no último Dia das Crianças
Público durante o evento realizado pela Polícia Civil de Franca no último Dia das Crianças

A Polícia Civil de São Paulo realiza neste sábado, 30, das 9h às 12h, uma Feira de Adoção de Animais em Franca. A ação acontece na rua Dr. Marrey Júnior, 2.411, no bairro São José, e integra as atividades do Dia de Conscientização Animal, com foco no combate aos maus-tratos e ao abandono de animais.

Além da oportunidade de adoção de cães e gatos, a programação contará com atividades voltadas ao público. O evento é gratuito e aberto à população.

Entre as atrações anunciadas estão a distribuição de pipoca e algodão-doce, além da participação da Patrulha Canina, iniciativa que busca aproximar a comunidade da causa animal e estimular a adoção responsável.

Conscientização

A campanha tem como principal objetivo reforçar a importância do combate aos maus-tratos e ao abandono de animais, problemas que ainda afetam milhares de cães e gatos.

Com o slogan “Adote amor. Ganhe um amigo para sempre”, a iniciativa pretende conscientizar a população sobre a guarda responsável e incentivar o acolhimento de animais que aguardam a chance de encontrar um novo lar.

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