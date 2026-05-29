A Polícia Civil de São Paulo realiza neste sábado, 30, das 9h às 12h, uma Feira de Adoção de Animais em Franca. A ação acontece na rua Dr. Marrey Júnior, 2.411, no bairro São José, e integra as atividades do Dia de Conscientização Animal, com foco no combate aos maus-tratos e ao abandono de animais.

Além da oportunidade de adoção de cães e gatos, a programação contará com atividades voltadas ao público. O evento é gratuito e aberto à população.

Entre as atrações anunciadas estão a distribuição de pipoca e algodão-doce, além da participação da Patrulha Canina, iniciativa que busca aproximar a comunidade da causa animal e estimular a adoção responsável.

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