O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou a Casa GCN, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 29, antes da inauguração do Hospital Estadual “Dom Diógenes Silva Matthes”. Durante a passagem pelo grupo de comunicação, concedeu entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi, cumprimentou colaboradores, encontrou lideranças políticas da região e falou sobre os impactos da nova unidade para a saúde regional e temas do cenário político nacional.

Tarcísio chegou acompanhado do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), da primeira-dama e pré-candidata a deputada federal Cynthia Milhim (MDB), da vereadora Andreia Silva (Republicanos), além de integrantes da assessoria e da equipe de segurança.

Recepcionado pela radialista Cíntia Flávia e pelo jornalista Corrêa Neves Jr., o governador conversou com o repórter Hevertom Talles logo na entrada da Casa GCN. Na ocasião, ressaltou sua satisfação em participar da inauguração do Hospital Estadual de Franca e destacou a importância da nova estrutura para desafogar o sistema de saúde do município.

Interação com colaboradores e lideranças