O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou a Casa GCN, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 29, antes da inauguração do Hospital Estadual “Dom Diógenes Silva Matthes”. Durante a passagem pelo grupo de comunicação, concedeu entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi, cumprimentou colaboradores, encontrou lideranças políticas da região e falou sobre os impactos da nova unidade para a saúde regional e temas do cenário político nacional.
Tarcísio chegou acompanhado do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), da primeira-dama e pré-candidata a deputada federal Cynthia Milhim (MDB), da vereadora Andreia Silva (Republicanos), além de integrantes da assessoria e da equipe de segurança.
Recepcionado pela radialista Cíntia Flávia e pelo jornalista Corrêa Neves Jr., o governador conversou com o repórter Hevertom Talles logo na entrada da Casa GCN. Na ocasião, ressaltou sua satisfação em participar da inauguração do Hospital Estadual de Franca e destacou a importância da nova estrutura para desafogar o sistema de saúde do município.
Interação com colaboradores e lideranças
Durante a visita, o governador percorreu diferentes setores da empresa. Passou pelo estúdio da Rádio Difusora, pela redação do Portal GCN e também pelas áreas Comercial e Financeira, onde cumprimentou colaboradores.
A agenda também reuniu lideranças políticas da região. Estavam presentes o presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), além das pré-candidatas a deputada estadual Flávia Lancha (PSD) e Cristiany de Castro (Republicanos), que acompanharam a visita.
Entrevista exclusiva
A entrevista exclusiva foi realizada na área externa da Casa GCN, em um pergolado coberto por uma parreira de uvas. Para a gravação, a equipe da Leon Produtora de Vídeo montou uma estrutura especial de filmagem, sonorização e ambientação.
Durante a conversa com Corrêa Neves Jr., Tarcísio abordou os impactos da inauguração do Hospital Estadual para Franca e os municípios da região. O governador também comentou assuntos relacionados ao cenário político nacional, fez críticas ao ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e afirmou que as explicações apresentadas por Flávio Bolsonaro (PL) sobre sua ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ainda não são suficientes.
Presentes e agenda
Após a entrevista, o governador recebeu presentes entregues por convidados. Entre eles, um kit de café oferecido por Flávia Lancha, pares de sapatos entregues por Fransérgio Garcia e chocolates e doces da Binuto, presenteados pelo jornalista Corrêa Neves Jr.
Encerrada a visita à Casa GCN, Tarcísio seguiu para a inauguração oficial do Hospital Estadual “Dom Diógenes Silva Matthes”. A agenda do governador previa ainda, no período da tarde, uma visita a uma escola estadual no município de Cristais Paulista.
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