A cultura pop coreana ganha mais espaço em Franca com a realização do KF Junina, festival que une o universo do K-Pop às tradições das festas juninas brasileiras. O evento acontece no próximo dia 27 de junho, a partir das 13h, no Sesc Franca, com entrada gratuita e aberta ao público.
Promovido pela KF Eventos, conhecida como K-poppers Franca, o encontro será realizado na Sala 4, no segundo andar do Sesc Franca, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 3.071. Não é necessário possuir credencial da unidade para participar.
A programação reúne atividades voltadas aos fãs da cultura pop asiática, incluindo apresentações de dança e canto, games interativos e espaço para lojas manuais, incentivando o trabalho de artistas independentes e artesãos da região. Os participantes também serão convidados a utilizar trajes caipiras estilizados inspirados no universo coreano e pop.
Trajetória construída pela comunidade
A história da KF Eventos começou em 2016, quando um grupo de amigos passou a se reunir espontaneamente no Parque Fernando Costa para ouvir músicas asiáticas, dançar coreografias e compartilhar interesses ligados à cultura coreana.
Sem estrutura ou apoio financeiro, os encontros aconteciam aos finais de semana e, aos poucos, passaram a atrair jovens de Franca e cidades vizinhas. Apesar da comunidade ativa, o projeto teve pouca visibilidade entre 2016 e 2024.
O cenário começou a mudar com o apoio do Sesc Franca, que passou a oferecer espaço para as atividades e contribuiu para ampliar o alcance do movimento cultural. Antes disso, o grupo também realizou eventos na Escola "Mario D’Elia", no centro da cidade.
Cultura, integração e ações sociais
Além das atividades voltadas ao entretenimento, a comunidade promoveu ao longo dos anos ações de conscientização e iniciativas sociais. Durante campanhas como o Setembro Amarelo, psicólogos voluntários participaram dos encontros com palestras e rodas de conversa sobre saúde mental e acolhimento.
Com o crescimento do público, a KF Eventos ampliou sua atuação, passando a organizar apresentações, dinâmicas, eventos temáticos e outras ações culturais.
Já no Sesc Franca, foram realizadas edições nos meses de agosto, outubro e dezembro de 2025. A edição de dezembro foi uma das maiores da história da organização, reunindo público expressivo e uma estrutura ampliada em relação aos primeiros encontros realizados no parque.
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