A cultura pop coreana ganha mais espaço em Franca com a realização do KF Junina, festival que une o universo do K-Pop às tradições das festas juninas brasileiras. O evento acontece no próximo dia 27 de junho, a partir das 13h, no Sesc Franca, com entrada gratuita e aberta ao público.

Promovido pela KF Eventos, conhecida como K-poppers Franca, o encontro será realizado na Sala 4, no segundo andar do Sesc Franca, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 3.071. Não é necessário possuir credencial da unidade para participar.

A programação reúne atividades voltadas aos fãs da cultura pop asiática, incluindo apresentações de dança e canto, games interativos e espaço para lojas manuais, incentivando o trabalho de artistas independentes e artesãos da região. Os participantes também serão convidados a utilizar trajes caipiras estilizados inspirados no universo coreano e pop.

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