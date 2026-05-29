Um idoso de 75 anos foi atropelado na tarde desta quinta-feira, 28, enquanto atravessava a faixa de pedestres na avenida Santa Cruz, no Jardim Centenário, em Franca. Ele sofreu um traumatismo craniano, foi socorrido e segue internado na Santa Casa de Franca. O estado de saúde é estável.
Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. As imagens mostram o idoso ainda na calçada observando o trânsito antes de iniciar a travessia. Os veículos pararam para permitir sua passagem, mas, ao caminhar pela faixa, ele foi atingido por uma motocicleta que trafegava pelo corredor entre os carros.
Sem que um conseguisse visualizar o outro, a colisão aconteceu em cheio. Com o impacto, o idoso foi arremessado ao solo e bateu o rosto e a cabeça com força.
Atendimento
Pessoas que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros à vítima. Um familiar foi acionado e chegou rapidamente ao local, levando o idoso para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
Por causa do trauma na cabeça, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Franca, onde permanece internado em observação. Apesar da gravidade da queda, ele não corre risco de vida.
Motociclista deixou o local
Após o atropelamento, o motociclista deixou o local sem se identificar.
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