Um idoso de 75 anos foi atropelado na tarde desta quinta-feira, 28, enquanto atravessava a faixa de pedestres na avenida Santa Cruz, no Jardim Centenário, em Franca. Ele sofreu um traumatismo craniano, foi socorrido e segue internado na Santa Casa de Franca. O estado de saúde é estável.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. As imagens mostram o idoso ainda na calçada observando o trânsito antes de iniciar a travessia. Os veículos pararam para permitir sua passagem, mas, ao caminhar pela faixa, ele foi atingido por uma motocicleta que trafegava pelo corredor entre os carros.

Sem que um conseguisse visualizar o outro, a colisão aconteceu em cheio. Com o impacto, o idoso foi arremessado ao solo e bateu o rosto e a cabeça com força.

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