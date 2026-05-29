O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) garantiu, durante visita a Franca nesta quinta-feira, 29, a manutenção dos escritórios regionais da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) em parceria com entidades e municípios paulistas, afastando o risco de centralização total dos serviços na capital. O anúncio foi feito em almoço reservado oferecido pela Acif (Associação Comercial e Industrial de Franca) e encerra um período de incertezas que mobilizou entidades em dezenas de cidades do interior.
A ameaça era concreta. A Jucesp vinha avançando em um processo de digitalização integral de seus serviços, com a implantação do sistema VRE-2, que direcionaria todos os processos de abertura, alteração e encerramento de empresas diretamente para a sede em São Paulo, esvaziando progressivamente o papel dos escritórios descentralizados. A iniciativa batizada de “Projeto Continuidade” - articulada pelos próprios administradores das unidades regionais junto a câmaras municipais e entidades de classe - buscava justamente evitar o fechamento dos escritórios ao redor do Estado.
O risco preocupava além do aspecto burocrático. A centralização forçada sobrecarregaria a sede paulistana e imporia deslocamentos a empreendedores do interior, comprometendo a agilidade que hoje distingue o modelo descentralizado.
“Essa operação, com as 34 juntas comerciais espalhadas pelo Estado, permite que abram empresas, processem documentos, num prazo de menos de 24 horas”, afirmou o prefeito Alexandre Ferreira. “O governador, com essa sensibilidade, vai ajudar o empreendedorismo, gerando emprego, gerando renda, e facilitando a vida das pessoas.”
Tarcísio foi direto ao reconhecer o valor da estrutura descentralizada. “É sempre uma oportunidade de escutar as demandas e entender a importância das juntas comerciais. Vamos afastar qualquer risco e manter essas juntas funcionando. São um elo de contato com o empreendedor, um elo rápido, que proporciona abertura, fechamento de empresas, tira burocracia. É algo que está funcionando. Precisa continuar”, disse o governador. “Está tudo resolvido. As juntas estão realizando um grande trabalho. Vamos em frente.”
O presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, comemorou a decisão e destacou a articulação política que a tornou possível. “Tenho que agradecer muito a presença do governador Tarcísio de Freitas. É uma honra, principalmente porque ele está resolvendo um problema de Franca, e do Estado inteiro, que é sobre a Junta Comercial. Nada disso teria sido possível sem a intermediação do prefeito Alexandre Ferreira.”
O almoço reuniu, além do governador, o vice-governador Felício Ramuth (MDB), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), diretores da Acif e convidados.
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