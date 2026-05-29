O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) garantiu, durante visita a Franca nesta quinta-feira, 29, a manutenção dos escritórios regionais da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) em parceria com entidades e municípios paulistas, afastando o risco de centralização total dos serviços na capital. O anúncio foi feito em almoço reservado oferecido pela Acif (Associação Comercial e Industrial de Franca) e encerra um período de incertezas que mobilizou entidades em dezenas de cidades do interior.

A ameaça era concreta. A Jucesp vinha avançando em um processo de digitalização integral de seus serviços, com a implantação do sistema VRE-2, que direcionaria todos os processos de abertura, alteração e encerramento de empresas diretamente para a sede em São Paulo, esvaziando progressivamente o papel dos escritórios descentralizados. A iniciativa batizada de “Projeto Continuidade” - articulada pelos próprios administradores das unidades regionais junto a câmaras municipais e entidades de classe - buscava justamente evitar o fechamento dos escritórios ao redor do Estado.

O risco preocupava além do aspecto burocrático. A centralização forçada sobrecarregaria a sede paulistana e imporia deslocamentos a empreendedores do interior, comprometendo a agilidade que hoje distingue o modelo descentralizado.