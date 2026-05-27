O jogador Estêvão Willian, nascido em Franca e atualmente no Chelsea FC, participou na noite desta terça-feira, 26, da inauguração da casa de apoio “Dona Gonçala”, em Barretos. A entidade vai acolher familiares de pacientes de Franca que precisam se deslocar até a cidade para tratamento contra o câncer.
A iniciativa integra o projeto do Instituto Estêvão Willian, que será implantado em Franca.
A cerimônia reuniu familiares do atleta, entre eles o pai, Ivo Gonçalves, além do presidente do Hospital de Amor, Henrique Duarte Prata, do prefeito de Barretos, Odair Silva (Republicanos), representantes de entidades e outras autoridades.
Homenagem à avó emociona jogador
Durante o evento, Estêvão se emocionou ao falar da avó paterna, Gonçala Cardoso Gonçalves, homenageada com o nome da casa de apoio. Ela enfrentou um câncer e chegou a realizar tratamento em Barretos. Gonçala morreu em fevereiro deste ano, aos 87 anos.
“Fiz questão de estar aqui. É um momento muito especial, não só para mim, mas para toda minha família. Este ano está sendo um dos anos mais difíceis da minha vida”, afirmou o jogador.
Em outro momento da cerimônia, o atleta chorou ao lembrar da convivência com a avó.
“Eu trocaria tudo para ter mais momento com ela. Fama, dinheiro, prazeres, poderes não valem nada se você não tiver as pessoas que você ama ao seu lado”, declarou.
Henrique Prata destacou a importância da nova casa de acolhimento e afirmou que o Hospital de Amor atende mais de 100 mil pacientes, além de uma demanda superior a 5 mil pessoas fora da estrutura hospitalar.
“Contamos com mais de 700 casas acolhedoras, mas faltava a casa de Franca. O seu exemplo, Estêvão, de sua família, não tem dinheiro nenhum maior que esse gesto. Agora o mundo inteiro vai saber que o coração do Estêvão está aqui com um gesto de amor”, disse.
O prefeito de Barretos, Odair Silva, agradeceu o apoio de personalidades de Franca, como as duplas Rionegro & Solimões e Gian & Giovani, além do próprio Estêvão.
“Ser bom de bola vale a pena. Ser bom profissional vale a pena. Ganhar dinheiro vale a pena, mas de nada valeria a pena se a gente não tivesse amor no coração para compartilhar com os demais aquilo que Deus provê a nosso favor. Menino, 19 anos, faz um grande gesto”, afirmou.
Participaram da inauguração toda diretoria do Instituto Estêvão Willian e dos vereadores de Franca Fransérgio Garcia (PL), Carlinho Petrópolis (PL), Marcelo Tidy (MDB) e Leandro Patriota (PL).
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