O jogador Estêvão Willian, nascido em Franca e atualmente no Chelsea FC, participou na noite desta terça-feira, 26, da inauguração da casa de apoio “Dona Gonçala”, em Barretos. A entidade vai acolher familiares de pacientes de Franca que precisam se deslocar até a cidade para tratamento contra o câncer.

A iniciativa integra o projeto do Instituto Estêvão Willian, que será implantado em Franca.

A cerimônia reuniu familiares do atleta, entre eles o pai, Ivo Gonçalves, além do presidente do Hospital de Amor, Henrique Duarte Prata, do prefeito de Barretos, Odair Silva (Republicanos), representantes de entidades e outras autoridades.

Homenagem à avó emociona jogador