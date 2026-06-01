A Prefeitura de Franca suspenderá o expediente nas repartições públicas municipais na próxima quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, e na sexta-feira (5). O decreto que estabelece a interrupção do atendimento foi publicado no Diário Oficial do Município na última quarta-feira (27).
Corpus Christi é feriado municipal previsto em lei e celebra, na tradição da Igreja Católica, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Já a sexta-feira foi decretada como ponto facultativo, com suspensão do expediente nos órgãos públicos municipais.
Horas deverão ser compensadas
Os servidores que não trabalharem durante o período deverão compensar as horas não trabalhadas por meio de acréscimo na jornada diária.
De acordo com o decreto, a compensação ocorrerá com aumento de 30 a 60 minutos na carga horária diária, até a quitação integral das horas correspondentes. O processo terá início no primeiro dia útil após a folga.
Serviços essenciais mantêm funcionamento
Os serviços considerados essenciais e que não podem ser interrompidos continuarão funcionando normalmente durante o feriado prolongado.
Permanecerão em atendimento os Prontos-socorros Municipal Adulto "Dr. Álvaro Azzuz" e Infantil "Dr. Magid Bachur Filho", as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos Jardins Aeroporto e Anita, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e as unidades do Caps (Centro de Atenção Psicossocial).
Também funcionarão em regime de plantão a Guarda Civil Municipal, responsável pelo atendimento de ocorrências e pelo serviço emergencial relacionado a animais atropelados, além do Abrigo Provisório.
A coleta de lixo seguirá normalmente, sem alterações no cronograma durante o feriado.
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