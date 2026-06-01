A Prefeitura de Franca suspenderá o expediente nas repartições públicas municipais na próxima quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, e na sexta-feira (5). O decreto que estabelece a interrupção do atendimento foi publicado no Diário Oficial do Município na última quarta-feira (27).

Corpus Christi é feriado municipal previsto em lei e celebra, na tradição da Igreja Católica, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Já a sexta-feira foi decretada como ponto facultativo, com suspensão do expediente nos órgãos públicos municipais.

Horas deverão ser compensadas

Os servidores que não trabalharem durante o período deverão compensar as horas não trabalhadas por meio de acréscimo na jornada diária.