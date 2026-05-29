A seleção do NBB 2025/26 conta com três jogadores do Sesi Franca. Georginho, Lucas Dias e David Jackson foram eleitos os melhores em suas posições e formam o quinteto ideal da temporada. Os atletas da equipe francana receberam a premiação antes da partida contra o Brasília, nesta quinta-feira, 28, pelo jogo 5 das semifinais, com o ginásio "Pedrocão" lotado.
A comemoração foi ainda maior após o jogo, com a equipe garantindo vaga em mais uma final do NBB, por 68 a 66. O adversário será o Pinheiros.
Georginho levou dois prêmios para casa. Foi eleito o melhor armador e o MVP da competição, com média de 17,4 pontos por jogo. É a quarta vez que o atleta fica com o prêmio de melhor da posição, sendo duas delas pelo Sesi Franca.
Lucas Dias aparece pela sexta vez na seleção do NBB, todas pela equipe francana. O atleta foi eleito na posição de pivô, com média de 15 pontos por partida e 4,6 rebotes.
O norte-americano David Jackson também fatura o prêmio de melhor ala da competição brasileira pela quarta temporada seguida, sendo a segunda defendendo a equipe da Capital do Basquete. Ele registra média de 15,4 pontos e 2,9 assistências por jogo.
A seleção já conta também com Elyjah Clark, do Corinthians, anunciado anteriormente como melhor ala da competição. Resta agora o anúncio do outro pivô para completar o quinteto ideal da temporada.
A votação do prêmio Melhores do Ano é feita por técnicos, assistentes técnicos, atletas e imprensa especializada.
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