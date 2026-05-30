A Capela Divino Espírito Santo, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, realiza até este domingo, 31, a tradicional quermesse no Jardim Éden, em Franca. O evento acontece diariamente, das 19h à meia-noite, com entrada gratuita, praça de alimentação, barracas típicas e programação voltada para toda a família.
Durante a festa, os visitantes poderão aproveitar diversas opções gastronômicas e atrações tradicionais das quermesses. A programação também inclui leilão de prendas neste sábado, 30.
Programação especial no domingo
Neste domingo, 31, último dia do evento, as atividades começam mais cedo. Às 10h30 será celebrada uma missa especial, seguida por um momento de confraternização entre as famílias da comunidade.
De acordo com a organização, toda a renda arrecadada durante a quermesse será destinada à construção das torres e à reforma da matriz.
Local do evento
A quermesse acontece na rua Antônio Marcos, nº 3.101, no Jardim Palma, em Franca.
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