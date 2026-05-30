A Capela Divino Espírito Santo, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, realiza até este domingo, 31, a tradicional quermesse no Jardim Éden, em Franca. O evento acontece diariamente, das 19h à meia-noite, com entrada gratuita, praça de alimentação, barracas típicas e programação voltada para toda a família.

Durante a festa, os visitantes poderão aproveitar diversas opções gastronômicas e atrações tradicionais das quermesses. A programação também inclui leilão de prendas neste sábado, 30.

Programação especial no domingo

Neste domingo, 31, último dia do evento, as atividades começam mais cedo. Às 10h30 será celebrada uma missa especial, seguida por um momento de confraternização entre as famílias da comunidade.