Seguem as vagas de trabalho que estão em aberto:
MOTORISTA DE ÔNIBUS
Informações:
- CNH categoria D/E;
- Curso de Transporte Coletivo;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD;
- Disponibilidade de horário.
FUNILEIRO
Requisitos:
- Experiência em funilaria, preparação ou pintura automotiva;
- Conhecimento em montagem e desmontagem de peças;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD.
MOTORISTA DE VAN
Informações:
- CNH categoria D/E;
- Curso de Transporte Coletivo;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD;
- Disponibilidade de horário.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Informações:
- Conhecimento em rotinas limpeza nos setores;
- Disponibilidade de Horário;
- Vaga disponível para PCD;
- Salário compatível com a função.
INSTRUTOR DE TREINAMENTOS
Informações:
- Curso e Instrutor de Trânsito;
- CNH categoria D ou E;
- Conhecimento de Pacote Office;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD;
- Experiência na função de instrutor.
CONTROLADOR DE ACESSO
Informações:
- Ensino médio completo;
- Conhecimentos básico de informática;
- Experiência na função;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD;
- Disponibilidade de horário.
AUXILIAR DE ALMOXARIFE
Informações:
- Ensino médio completo;
- Conhecimento de Pacote Office;
- Experiência na função;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD.
LAVADOR DE ÔNIBUS
Informações:
- Conhecimento em rotinas de lava-jato e produtos químicos;
- Disponibilidade de horário;
- Vaga disponível para PCD;
- Salário compatível com a função.
JOVEM APRENDIZ
Informações:
- Comunicativo;
- Vaga disponível para PCD;
- Salário compatível com a função.
Segue os benefícios que a Empresa oferece para todas as vagas:
- Cesta Básica;
- Vale Refeição;
- Convênio médico e farmácia;
- Transporte.
Enviar os currículos com a vaga pretendida para um desses canais:
E-mail: recrutamento@movfranca.com.br
WhatsApp: (16) 99602-7543
Presencial: Av. Dr. William Azzuz, 480, Recreio Campo Belo
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