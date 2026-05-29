Conhecimento em rotinas de lava-jato e produtos químicos;

Disponibilidade de horário;

Vaga disponível para PCD;

Salário compatível com a função.

JOVEM APRENDIZ

Informações:

Comunicativo;

Vaga disponível para PCD;

Salário compatível com a função.

Segue os benefícios que a Empresa oferece para todas as vagas:

Cesta Básica;

Vale Refeição;

Convênio médico e farmácia;

Transporte.

Enviar os currículos com a vaga pretendida para um desses canais: