O mercado de trabalho formal de Franca registrou em abril o pior desempenho de 2026 até agora. Dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que o município criou apenas 71 vagas com carteira assinada no período, resultado significativamente inferior ao observado em março deste ano e em abril de 2025.

Ao longo do mês, foram registradas 5.242 admissões e 5.171 desligamentos. Apesar do saldo positivo, o número indica uma desaceleração expressiva na geração de empregos formais na cidade.

Em março, Franca havia encerrado o mês com saldo positivo de 399 vagas. A comparação aponta uma queda de 82,2% na criação de postos de trabalho em apenas um mês. Já em relação a abril de 2025, quando foram gerados 273 empregos formais, a retração chega a 74%.

Comércio puxa resultado para baixo