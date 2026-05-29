Rogério Aparecido Mendes de Mendonça, de 50 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira, 29, após ser atropelado pela própria van em um grave acidente registrado no Jardim Milena, em Franca.

A informação foi confirmada pela Santa Casa de Franca.

O entregador havia sido socorrido inicialmente em estado considerado gravíssimo após tentar impedir que o veículo descesse desgovernado em direção à contramão da rodovia Cândido Portinari.