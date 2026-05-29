Rogério Aparecido Mendes de Mendonça, de 50 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira, 29, após ser atropelado pela própria van em um grave acidente registrado no Jardim Milena, em Franca.
A informação foi confirmada pela Santa Casa de Franca.
O entregador havia sido socorrido inicialmente em estado considerado gravíssimo após tentar impedir que o veículo descesse desgovernado em direção à contramão da rodovia Cândido Portinari.
Em nota, a Santa Casa informou que o paciente estava consciente, orientado e recebeu alta após avaliações das equipes de cirurgia e ortopedia.
Acidente foi registrado por câmeras
O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 28, na alça de acesso do Parque Vicente Leporace, em frente a uma loja de calçados.
Segundo informações apuradas no local, Rogério, morador do distrito de Pioneiros, em Guará, realizava entregas em Franca quando estacionou uma Fiat Ducato Cargo branca na avenida Francisco José da Silva.
Por motivos ainda investigados, o utilitário começou a descer sozinho.
Ao perceber que a van seguia em direção à rodovia, o motorista correu para tentar retomar o controle do veículo e evitar um acidente ainda maior.
Durante a tentativa, acabou sendo atingido e atropelado pela própria van.
Na sequência, o utilitário desceu um barranco e foi parar na rodovia Cândido Portinari.
Apesar da gravidade do acidente, Rogério apresentou boa recuperação e já deixou o hospital.
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