A previsão do tempo para os próximos dias em Franca aponta continuidade do clima típico de outono, com presença de sol, aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva no sábado, 30.
Apesar da variação no céu ao longo do período, as temperaturas devem permanecer agradáveis, com manhãs mais frias e tardes de calor moderado.
Sexta terá sol entre nuvens
Nesta sexta-feira, 29, o cenário será semelhante ao registrado ontem.
O sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu mais fechado. À noite, a nebulosidade continua predominando.
As temperaturas devem variar entre 15°C e 27°C.
Sábado terá chance de chuva
No sábado, 30, a instabilidade aumenta na cidade.
A previsão indica sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite.
Os termômetros devem marcar mínima de 16°C e máxima de 26°C.
Domingo será de tempo firme
Já no domingo, 31, a tendência é de retorno do tempo mais estável.
O dia deve ter sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas sem previsão de chuva.
As temperaturas ficam entre 14°C e 26°C, mantendo o clima ameno pela manhã e agradável durante a tarde.
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