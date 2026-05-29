A previsão do tempo para os próximos dias em Franca aponta continuidade do clima típico de outono, com presença de sol, aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva no sábado, 30.

Apesar da variação no céu ao longo do período, as temperaturas devem permanecer agradáveis, com manhãs mais frias e tardes de calor moderado.

Sexta terá sol entre nuvens

Nesta sexta-feira, 29, o cenário será semelhante ao registrado ontem.