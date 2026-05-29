Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite dessa quinta-feira, 28, no cruzamento das ruas Luís Antônio de Souza e Padre Francisco de Paula Victor, no Jardim Aviação, em Franca.

A colisão envolveu uma motocicleta e um Honda Civic.

Segundo relatos de testemunhas, o motociclista seguia pela rua Luís Antônio de Souza, que é via preferencial, quando o motorista do carro teria feito uma conversão repentina para acessar a outra rua.