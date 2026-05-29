29 de maio de 2026
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CARRO X MOTO

Motociclista é arremessado após grave acidente no Jardim Aviação

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Carro com a frente danificada após atingir motociclista
Carro com a frente danificada após atingir motociclista

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite dessa quinta-feira, 28, no cruzamento das ruas Luís Antônio de Souza e Padre Francisco de Paula Victor, no Jardim Aviação, em Franca.

A colisão envolveu uma motocicleta e um Honda Civic.

Segundo relatos de testemunhas, o motociclista seguia pela rua Luís Antônio de Souza, que é via preferencial, quando o motorista do carro teria feito uma conversão repentina para acessar a outra rua.

Ainda conforme os relatos, o condutor do Civic teria realizado a chamada “curva fechada”, entrando na contramão e atingindo a motocicleta.

Sem tempo para reagir, o motociclista bateu com força no veículo.

Com o impacto, a vítima foi arremessada por vários metros e caiu gravemente ferida no asfalto.

Vítima foi socorrida em estado grave

Equipes do Samu foram acionadas rapidamente e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.

O motociclista foi encaminhado em estado grave para o hospital.

A Polícia Militar também esteve presente, isolou a área para os trabalhos de atendimento e registrou a ocorrência.

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