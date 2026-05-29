Veja o obituário desta sexta-feira, 29, em Franca:

Nome: Luan Phelipe Lourenço Silva Soares

Idade: 24 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Apparecida de Lourdes Carlos

Idade: 88 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h