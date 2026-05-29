Veja o obituário desta sexta-feira, 29, em Franca:
Nome: Luan Phelipe Lourenço Silva Soares
Idade: 24 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Apparecida de Lourdes Carlos
Idade: 88 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Anaisio Gomes Machado
Idade: 49 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
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