O Sesi Franca Basquete está na final do NBB (Novo Basquete Brasil). Em uma partida marcada por equilíbrio e tensão nos minutos finais, a equipe venceu o Brasília por 68 a 66 na noite desta quinta-feira, 28, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, fechando a série semifinal em 3 a 2.

Com o resultado, o time comandado por Helinho Garcia avança à decisão da competição nacional e terá pela frente o Pinheiros, que eliminou o Corinthians na outra semifinal.

O início da partida foi de forte marcação e baixa pontuação. As duas equipes passaram pelas primeiras posses sem converter ataques, até que Lucas Dias abriu o placar com uma cesta de três pontos para o Franca. Com intensidade defensiva, os donos da casa controlaram o primeiro quarto e venceram por 21 a 15.