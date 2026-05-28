O Sesi Franca Basquete está na final do NBB (Novo Basquete Brasil). Em uma partida marcada por equilíbrio e tensão nos minutos finais, a equipe venceu o Brasília por 68 a 66 na noite desta quinta-feira, 28, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, fechando a série semifinal em 3 a 2.
Com o resultado, o time comandado por Helinho Garcia avança à decisão da competição nacional e terá pela frente o Pinheiros, que eliminou o Corinthians na outra semifinal.
O início da partida foi de forte marcação e baixa pontuação. As duas equipes passaram pelas primeiras posses sem converter ataques, até que Lucas Dias abriu o placar com uma cesta de três pontos para o Franca. Com intensidade defensiva, os donos da casa controlaram o primeiro quarto e venceram por 21 a 15.
No segundo período, o Franca ampliou a vantagem e dominou a parcial. A equipe venceu o quarto por 21 a 11 e foi para o intervalo com 16 pontos de frente: 42 a 26. Vindo do banco, Vini Santos teve destaque ao anotar sete pontos no período.
Reação do Brasília
Na volta do intervalo, o Franca chegou a abrir 21 pontos de vantagem, novamente apoiado na defesa forte. O Brasília, porém, reagiu no terceiro quarto, reduziu a diferença para 11 pontos e venceu a parcial por 21 a 16.
O cenário que parecia confortável se transformou em tensão nos minutos finais. O time visitante encostou no placar e teve duas oportunidades em bolas de três pontos para virar a partida nos últimos segundos, mas não conseguiu converter.
Mesmo perdendo o último quarto por 19 a 10, o Franca segurou a vitória por dois pontos e confirmou a classificação para mais uma final do NBB.
Lucas Dias foi o cestinha da equipe francana, com 21 pontos. Pelo Brasília, Corvalan marcou 18.
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