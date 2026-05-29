Um idoso de Batatais foi vítima de um golpe nesta quinta-feira, 28, após duas mulheres se passarem por funcionárias da Prefeitura para entrar na residência dele e furtar R$ 8 mil.
Segundo a Polícia Militar, as suspeitas chegaram ao imóvel por volta das 11h afirmando que fariam a medição do terreno da casa. O morador, que vive sozinho, permitiu a entrada das mulheres.
Enquanto conversavam com o idoso dentro da residência, as criminosas conseguiram pegar a quantia em dinheiro que estava guardada em um baú.
Após o furto, elas fugiram rapidamente do local.
Câmeras registraram fuga
Câmeras de segurança de imóveis vizinhos registraram a saída das suspeitas da residência.
As imagens mostram as duas mulheres caminhando rapidamente pela rua Duque de Caxias. Em seguida, elas entram em uma EcoSport preta, com placas de Barretos, e deixam a região.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o sistema de monitoramento identificou que o veículo seguiu pela rodovia Cândido Portinari em direção a Ribeirão Preto poucos minutos após o crime.
Suspeitas já seriam conhecidas da polícia
Segundo a ocorrência, as mulheres foram identificadas e seriam moradoras de Ribeirão Preto.
A polícia informou ainda que elas já seriam conhecidas nos meios policiais por crimes semelhantes, utilizando o mesmo modo de agir.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Batatais.
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