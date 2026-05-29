29 de maio de 2026
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FORAM PRESAS

Idoso perde R$ 8 mil após golpe de falsas funcionárias municipais

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Dupla de mulheres se passou por funcionárias da Prefeitura para praticarem furto em Batatais
Dupla de mulheres se passou por funcionárias da Prefeitura para praticarem furto em Batatais

Um idoso de Batatais foi vítima de um golpe nesta quinta-feira, 28, após duas mulheres se passarem por funcionárias da Prefeitura para entrar na residência dele e furtar R$ 8 mil.

Segundo a Polícia Militar, as suspeitas chegaram ao imóvel por volta das 11h afirmando que fariam a medição do terreno da casa. O morador, que vive sozinho, permitiu a entrada das mulheres.

Enquanto conversavam com o idoso dentro da residência, as criminosas conseguiram pegar a quantia em dinheiro que estava guardada em um baú.

Após o furto, elas fugiram rapidamente do local.

Câmeras registraram fuga

Câmeras de segurança de imóveis vizinhos registraram a saída das suspeitas da residência.

As imagens mostram as duas mulheres caminhando rapidamente pela rua Duque de Caxias. Em seguida, elas entram em uma EcoSport preta, com placas de Barretos, e deixam a região.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o sistema de monitoramento identificou que o veículo seguiu pela rodovia Cândido Portinari em direção a Ribeirão Preto poucos minutos após o crime.

Suspeitas já seriam conhecidas da polícia

Segundo a ocorrência, as mulheres foram identificadas e seriam moradoras de Ribeirão Preto.

A polícia informou ainda que elas já seriam conhecidas nos meios policiais por crimes semelhantes, utilizando o mesmo modo de agir.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Batatais.

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