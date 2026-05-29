Um idoso de Batatais foi vítima de um golpe nesta quinta-feira, 28, após duas mulheres se passarem por funcionárias da Prefeitura para entrar na residência dele e furtar R$ 8 mil.

Segundo a Polícia Militar, as suspeitas chegaram ao imóvel por volta das 11h afirmando que fariam a medição do terreno da casa. O morador, que vive sozinho, permitiu a entrada das mulheres.

Enquanto conversavam com o idoso dentro da residência, as criminosas conseguiram pegar a quantia em dinheiro que estava guardada em um baú.