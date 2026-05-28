Um homem de 56 anos foi esfaqueado na noite desta quinta-feira, 28, na rua General Carneiro, no bairro Estação, em Franca, após se recusar a entregar R$ 7 para outro homem comprar bebida alcoólica. O suspeito, identificado como “Índião”, se revoltou com a negativa e atacou a vítima com vários golpes de faca. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A vítima foi atingida no tórax, abdômen, braço, mão e também na perna. Mesmo ferido, ele conseguiu correr por alguns metros até entrar em uma garagem de veículos para pedir ajuda.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e uma equipe da Unidade de Suporte Avançado realizou os primeiros socorros no local antes de encaminhar o homem para a Santa Casa de Franca.

Suspeito fugiu