O corpo do motociclista Luan Phelipe Lourenço Silva Soares, de 25 anos, será velado nesta sexta-feira, 29, em Franca. O jovem morreu após um grave acidente registrado no fim da noite dessa quarta-feira, 27, na rodovia Cândido Portinari, próximo à alça de acesso do bairro São Joaquim.
O velório será realizado na sala 4 do Velório São Vicente de Paulo, no Centro, das 7h às 15h. O sepultamento acontecerá em seguida, no Cemitério Jardim das Oliveiras, no Distrito Industrial.
Luan seguia pela rodovia no sentido Sul quando, por motivos que ainda serão investigados, colidiu na traseira de um caminhão que trafegava na mesma direção.
Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu após receber atendimento médico.
Atendimento da ocorrência
Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Arteris ViaPaulista estiveram no local para atender a ocorrência e realizar a sinalização da via.
O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Motorista preso
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais militares constataram que o motorista do caminhão, carregado com churrasqueiras, tinha um mandado de prisão expedido em seu nome.
Ele foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) e, posteriormente, encaminhado para a Cadeia do Jardim Guanabara.
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