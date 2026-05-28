O corpo do motociclista Luan Phelipe Lourenço Silva Soares, de 25 anos, será velado nesta sexta-feira, 29, em Franca. O jovem morreu após um grave acidente registrado no fim da noite dessa quarta-feira, 27, na rodovia Cândido Portinari, próximo à alça de acesso do bairro São Joaquim.

O velório será realizado na sala 4 do Velório São Vicente de Paulo, no Centro, das 7h às 15h. O sepultamento acontecerá em seguida, no Cemitério Jardim das Oliveiras, no Distrito Industrial.

Luan seguia pela rodovia no sentido Sul quando, por motivos que ainda serão investigados, colidiu na traseira de um caminhão que trafegava na mesma direção.