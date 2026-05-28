O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concedeu nesta quinta-feira, 28, uma entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi durante a inauguração do Hospital Estadual “Dom Diógenes Silva Matthes”, em Franca. Na conversa com o jornalista Corrêa Neves Jr., o governador abordou os impactos da nova unidade para a saúde regional, comentou o cenário político nacional, fez críticas ao ministro Fernando Haddad e afirmou que as explicações dadas por Flávio Bolsonaro sobre sua ligação com o Banco Master ainda não são suficientes.
Ao longo da entrevista, Tarcísio afirmou que o novo Hospital Estadual deve ajudar a reduzir a pressão enfrentada pela rede pública de saúde da região, especialmente sobre a Santa Casa de Franca. Segundo ele, a abertura gradual dos leitos permitirá ampliar o atendimento e melhorar o fluxo hospitalar.
O governador também destacou os investimentos feitos pelo Estado na área da saúde e defendeu a ampliação da capacidade de atendimento no interior paulista. A inauguração da unidade foi tratada por ele como um marco para Franca e municípios vizinhos.
Críticas a Haddad
Durante a entrevista, Tarcísio elevou o tom ao comentar o cenário econômico e político nacional. O governador criticou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e afirmou que será “o maior pesadelo dele”.
Na avaliação do chefe do Executivo paulista, o governo federal enfrenta dificuldades na condução da economia e na articulação política. As declarações ocorreram em meio às discussões sobre o cenário eleitoral de 2026.
Caso Banco Master
Outro tema abordado foi a relação de Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Tarcísio afirmou que a sociedade ainda espera mais esclarecimentos sobre o caso.
Segundo o governador, as explicações apresentadas até agora “não são suficientes”. A declaração ocorre após a repercussão das informações envolvendo visitas de Flávio à residência do empresário.
Entrevista completa
A entrevista completa reúne os principais temas políticos e administrativos discutidos por Tarcísio durante sua passagem por Franca. Além da saúde pública, o governador falou sobre economia, eleições, articulação política e os bastidores do cenário nacional.
O vídeo na íntegra está disponível nas plataformas do Portal GCN/Sampi.
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