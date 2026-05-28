28 de maio de 2026
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Tarcísio comemora hospital, critica Haddad e cobra Flávio; VEJA

Por Pedro Baccelli | Editor do Portal GCN/Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Giovanna Attili/GCN
Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., do Portal GCN
Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., do Portal GCN

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concedeu nesta quinta-feira, 28, uma entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi durante a inauguração do Hospital Estadual “Dom Diógenes Silva Matthes”, em Franca. Na conversa com o jornalista Corrêa Neves Jr., o governador abordou os impactos da nova unidade para a saúde regional, comentou o cenário político nacional, fez críticas ao ministro Fernando Haddad e afirmou que as explicações dadas por Flávio Bolsonaro sobre sua ligação com o Banco Master ainda não são suficientes.

Ao longo da entrevista, Tarcísio afirmou que o novo Hospital Estadual deve ajudar a reduzir a pressão enfrentada pela rede pública de saúde da região, especialmente sobre a Santa Casa de Franca. Segundo ele, a abertura gradual dos leitos permitirá ampliar o atendimento e melhorar o fluxo hospitalar.

O governador também destacou os investimentos feitos pelo Estado na área da saúde e defendeu a ampliação da capacidade de atendimento no interior paulista. A inauguração da unidade foi tratada por ele como um marco para Franca e municípios vizinhos.

Críticas a Haddad

Durante a entrevista, Tarcísio elevou o tom ao comentar o cenário econômico e político nacional. O governador criticou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e afirmou que será “o maior pesadelo dele”.

Na avaliação do chefe do Executivo paulista, o governo federal enfrenta dificuldades na condução da economia e na articulação política. As declarações ocorreram em meio às discussões sobre o cenário eleitoral de 2026.

Caso Banco Master

Outro tema abordado foi a relação de Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Tarcísio afirmou que a sociedade ainda espera mais esclarecimentos sobre o caso.

Segundo o governador, as explicações apresentadas até agora “não são suficientes”. A declaração ocorre após a repercussão das informações envolvendo visitas de Flávio à residência do empresário.

Entrevista completa

A entrevista completa reúne os principais temas políticos e administrativos discutidos por Tarcísio durante sua passagem por Franca. Além da saúde pública, o governador falou sobre economia, eleições, articulação política e os bastidores do cenário nacional.

O vídeo na íntegra está disponível nas plataformas do Portal GCN/Sampi.

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