O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concedeu nesta quinta-feira, 28, uma entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi durante a inauguração do Hospital Estadual “Dom Diógenes Silva Matthes”, em Franca. Na conversa com o jornalista Corrêa Neves Jr., o governador abordou os impactos da nova unidade para a saúde regional, comentou o cenário político nacional, fez críticas ao ministro Fernando Haddad e afirmou que as explicações dadas por Flávio Bolsonaro sobre sua ligação com o Banco Master ainda não são suficientes.

Ao longo da entrevista, Tarcísio afirmou que o novo Hospital Estadual deve ajudar a reduzir a pressão enfrentada pela rede pública de saúde da região, especialmente sobre a Santa Casa de Franca. Segundo ele, a abertura gradual dos leitos permitirá ampliar o atendimento e melhorar o fluxo hospitalar.

O governador também destacou os investimentos feitos pelo Estado na área da saúde e defendeu a ampliação da capacidade de atendimento no interior paulista. A inauguração da unidade foi tratada por ele como um marco para Franca e municípios vizinhos.

Críticas a Haddad