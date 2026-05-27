Uma operação realizada por Auditores-Fiscais do Trabalho em Franca revelou um cenário considerado "alarmante" de trabalho infantil em setores da indústria local, principalmente na área calçadista. Entre os dias 18 e 22 de maio, a fiscalização afastou 104 adolescentes de atividades proibidas e classificadas entre as "piores formas" de trabalho infantil previstas na legislação brasileira.

A ação foi coordenada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, vinculada à Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, com participação de sete auditores-fiscais do Trabalho.

Além das fiscalizações, a operação mobilizou órgãos públicos, sindicatos, entidades de proteção à infância e instituições de qualificação profissional para discutir medidas permanentes de combate ao problema.

Jovens operavam máquinas e eram expostos a produtos químicos