Franca viveu nesta quinta-feira, 28, um marco histórico na saúde pública com a inauguração oficial do Hospital Estadual “Dom Diógenes Silva Matthes”. A unidade, entregue pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu investimento de R$ 186 milhões e terá capacidade total para 225 leitos, com funcionamento implantado de forma gradual ao longo dos próximos meses.

O evento foi realizado em estrutura montada no pátio do hospital e reuniu autoridades estaduais, municipais e lideranças políticas da região. Participaram da cerimônia o vice-governador Felício Ramuth (MDB), o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, o diretor da DRS-8, Ricardo Bessa, o deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, a deputada estadual Delegada Graciela (PL), o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), além de prefeitos da região, vereadores e representantes da Faepa, responsável pela gestão da unidade.

Também estiveram presentes os ex-prefeitos Sidnei Rocha e Gilson de Souza, além de familiares do ex-bispo Dom Diógenes Silva Matthes, homenageado no nome do hospital.

Operação será feita por etapas