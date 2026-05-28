28 de maio de 2026
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VISITA DO GOVERNADOR

Final da espera: Tarcísio inaugura Hospital Estadual de Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Sampi/Franca
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N. Fradique/GCN
Tarcísio de Freitas durante discurso de inauguração do Hospital Estadual de Franca, nesta quinta-feira
Tarcísio de Freitas durante discurso de inauguração do Hospital Estadual de Franca, nesta quinta-feira

Franca viveu nesta quinta-feira, 28, um marco histórico na saúde pública com a inauguração oficial do Hospital Estadual “Dom Diógenes Silva Matthes”. A unidade, entregue pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu investimento de R$ 186 milhões e terá capacidade total para 225 leitos, com funcionamento implantado de forma gradual ao longo dos próximos meses.

O evento foi realizado em estrutura montada no pátio do hospital e reuniu autoridades estaduais, municipais e lideranças políticas da região. Participaram da cerimônia o vice-governador Felício Ramuth (MDB), o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, o diretor da DRS-8, Ricardo Bessa, o deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, a deputada estadual Delegada Graciela (PL), o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), além de prefeitos da região, vereadores e representantes da Faepa, responsável pela gestão da unidade.

Também estiveram presentes os ex-prefeitos Sidnei Rocha e Gilson de Souza, além de familiares do ex-bispo Dom Diógenes Silva Matthes, homenageado no nome do hospital.

Operação será feita por etapas

Tarcísio chegou ao hospital por volta das 11h e percorreu o corredor montado para recepcionar o público, cumprimentando convidados e tirando fotos antes de subir ao palco.

Durante o discurso, o governador afirmou que o hospital ajudará a reduzir a pressão sobre a falta de leitos de internação e cirurgias na cidade. Segundo ele, a operação ocorrerá em etapas, começando pelo atendimento ambulatorial. “De maneira que no final do ano a gente tenha cumprido todas as etapas com os 225 leitos funcionando”, declarou.

De acordo com o governador, a unidade iniciará as atividades com 115 leitos já nas próximas semanas, avançando posteriormente para os serviços de exames e habilitação dos centros cirúrgicos.

Antes de discursar, Tarcísio recebeu o título de Cidadão Francano, concedido pela Câmara Municipal por iniciativa do vereador Daniel Bassi (PSD). Ele afirmou que, a partir da homenagem, seu compromisso com a cidade se torna ainda maior.

‘Missão cumprida’, diz Alexandre Ferreira

Em tom emocionado, Alexandre Ferreira classificou a inauguração como a realização de um sonho antigo da população. “Hoje é um dia único. Por tantas vezes a gente inaugurou unidades básicas, vários serviços, mas hoje é a cereja do bolo”, afirmou.

O prefeito agradeceu à equipe de governo e relembrou Sidnei Rocha, responsável por lançá-lo como sucessor na eleição de 2012. “Vou contar para vocês, a minha missão está cumprida, dentro da saúde pública”, disse.

Homenagem a Dom Diógenes

Durante a solenidade, Tarcísio também sancionou a lei, de autoria da deputada Delegada Graciela, que oficializa o nome do hospital como “Dom Diógenes Silva Matthes”, que morreu em 2016.

A cerimônia contou com a presença de familiares do ex-bispo de Franca, entre eles os irmãos Ângelo Matthes e Maria da Glória Silva Matthes Freitas. “Eternizar o nome de Dom Diógenes em um hospital é fazer com que sua missão de acolher, cuidar e servir continue inspirando gerações. É uma homenagem justa, emocionante e que honra a história de Franca”, afirmou Graciela.

Franca virou sede do governo paulista

Por dois dias, Franca recebeu parte da estrutura do governo estadual. Tarcísio, secretários estaduais e a primeira-dama Cristiane Freitas chegaram à cidade na noite de quarta-feira, 27.

Ainda na quarta, o governador participou de encontro com prefeitos da região na Churrascaria Nono Grill, onde anunciou um pacote de investimentos para os municípios.

Nesta quinta-feira, antes da inauguração do hospital, ele concedeu entrevista ao Portal GCN e à Rádio Difusora. Após a agenda em Franca, seguiu para compromisso em Cristais Paulista.

Sobre a permanência na cidade, o governador destacou a proximidade com lideranças regionais. “Foi muito bom, uma oportunidade ímpar de conversar com lideranças, com prefeitos, ouvir de perto as demandas. Isso desenvolve em nós o senso também de poder atender aquelas demandas mais urgentes”, finalizado.

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