A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) realiza em Franca uma obra de modernização do sistema de esgotamento sanitário com investimento de R$ 33 milhões. O projeto prevê a reversão dos esgotos de cinco lagoas de tratamento para a estação principal do município, com o objetivo de encerrar um modelo implantado há mais de 40 anos e reforçar a proteção do Rio Canoas, principal manancial de abastecimento da cidade.

As obras foram vistoriadas nesta quinta-feira, 28, pela secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, durante a passagem da Caravana 3D por Franca. As intervenções envolvem as lagoas Paulistano I, Paulistano II, Palestina, São Francisco e City Petrópolis.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, as lagoas estão atualmente inseridas na área urbana e geram impactos diretos para a população. A proposta é substituir o sistema por uma estrutura considerada mais moderna e eficiente.