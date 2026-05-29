A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) realiza em Franca uma obra de modernização do sistema de esgotamento sanitário com investimento de R$ 33 milhões. O projeto prevê a reversão dos esgotos de cinco lagoas de tratamento para a estação principal do município, com o objetivo de encerrar um modelo implantado há mais de 40 anos e reforçar a proteção do Rio Canoas, principal manancial de abastecimento da cidade.
As obras foram vistoriadas nesta quinta-feira, 28, pela secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, durante a passagem da Caravana 3D por Franca. As intervenções envolvem as lagoas Paulistano I, Paulistano II, Palestina, São Francisco e City Petrópolis.
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, as lagoas estão atualmente inseridas na área urbana e geram impactos diretos para a população. A proposta é substituir o sistema por uma estrutura considerada mais moderna e eficiente.
“Hoje nós visitamos uma obra muito importante da Sabesp, aqui na cidade de Franca, com 33 milhões de investimentos para melhorar o esgotamento sanitário da cidade. Então, são quatro lagoas de tratamento que foram implantadas há 40 anos e que têm a necessidade de a gente atualizar esse modelo para melhorar cada vez mais”, afirmou Natália Resende.
Interligação
As intervenções incluem quatro coletores-tronco, uma rede coletora, três linhas de recalque e três estações elevatórias de esgoto. A nova estrutura será responsável por conduzir os efluentes da bacia do Rio Canoas até a estação principal de tratamento da cidade.
De acordo com a secretária, cerca de 12 quilômetros de tubulações já foram implantados para viabilizar a transferência dos esgotos.
“Essas lagoas vão ser desativadas. Esse esgoto que vinha para cá vai ser recalcado, ou seja, ele vai entrar dentro de tubulações de 12 quilômetros que já foram construídas para a gente jogar lá na estação de tratamento de esgoto principal da cidade e fazer um tratamento mais eficiente, mais moderno e também proteger aqui o Rio Canoas”, disse.
A reversão da lagoa do City Petrópolis já foi concluída. As demais intervenções têm previsão de término até julho de 2026, enquanto a conclusão total das obras está prevista para o segundo semestre do mesmo ano.
Proteção do Rio Canoas
Além de ampliar a capacidade operacional do sistema de esgoto, o projeto busca reduzir impactos ambientais na região e reforçar a preservação dos recursos hídricos.
“É importante para a saúde, para a qualidade de vida, para a proteção dos nossos mananciais. Então, é uma obra que, além do seu valor de 33 milhões, traz uma externalidade positiva, uma melhoria aqui para esse bairro”, afirmou Natália.
A secretária também destacou a parceria entre o Governo do Estado, a Semil e a Sabesp para a execução das obras.
Caravana 3D
A vistoria integrou a programação da Caravana 3D, iniciativa do Governo de São Paulo voltada à apresentação de políticas públicas baseadas nos pilares de desenvolvimento, dignidade e diálogo.
O programa percorre diferentes regiões do estado com visitas técnicas, anúncios de investimentos e articulação com os municípios. Antes de Franca, a caravana já passou por cidades e regiões como Registro, Bauru, ABC, Ribeirão Preto, Campinas, Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília, Sorocaba, Presidente Prudente e Itapeva.
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