Um filhote da raça shih-tzu, chamado Frank, de apenas 9 meses, desapareceu na tarde desta quarta-feira, 27, no Jardim Alvorada, em Franca, poucos segundos após escapar da casa da família, que havia acabado de se mudar para o imóvel no mesmo dia. O cachorro foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 28, após mobilização nas redes sociais e divulgação do caso.

A mulher que apareceu nas imagens afirmou ser motorista de aplicativo e relatou que encontrou o cachorro sozinho no meio da rua. Segundo ela, a preocupação era de que o animal pudesse ser atropelado, por isso decidiu colocá-lo no carro para protegê-lo e evitar um acidente. A motorista disse ainda que em nenhum momento teve a intenção de furtar o filhote, mas sim ajudá-lo. De acordo com o relato, ela soube da repercussão do caso após ver as publicações compartilhadas em grupos de redes sociais e, então, entrou em contato para devolver Frank à família.

Segundo a tutora Leigdine Garrito, o portão estava aberto no momento em que o cachorro saiu para a rua. Imagens mostraram que uma mulher, que estava em um carro, parou ao ver o animal, o chamou e o colocou dentro de um Volkswagen Gol chumbo antes de deixar o local.