Um filhote da raça shih-tzu, chamado Frank, de apenas 9 meses, desapareceu na tarde desta quarta-feira, 27, no Jardim Alvorada, em Franca, poucos segundos após escapar da casa da família, que havia acabado de se mudar para o imóvel no mesmo dia. O cachorro foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 28, após mobilização nas redes sociais e divulgação do caso.
A mulher que apareceu nas imagens afirmou ser motorista de aplicativo e relatou que encontrou o cachorro sozinho no meio da rua. Segundo ela, a preocupação era de que o animal pudesse ser atropelado, por isso decidiu colocá-lo no carro para protegê-lo e evitar um acidente. A motorista disse ainda que em nenhum momento teve a intenção de furtar o filhote, mas sim ajudá-lo. De acordo com o relato, ela soube da repercussão do caso após ver as publicações compartilhadas em grupos de redes sociais e, então, entrou em contato para devolver Frank à família.
Segundo a tutora Leigdine Garrito, o portão estava aberto no momento em que o cachorro saiu para a rua. Imagens mostraram que uma mulher, que estava em um carro, parou ao ver o animal, o chamou e o colocou dentro de um Volkswagen Gol chumbo antes de deixar o local.
“Foi uma fatalidade, coisa de segundos. Só queríamos ele de volta”, afirmou a tutora.
Família relata desespero
Abalada, a dona do animal reforçou o vínculo da família com o filhote e disse que o desaparecimento causou forte comoção dentro de casa. “A gente realmente cuida, a gente realmente ama ele. Foi realmente uma fatalidade”, declarou.
Segundo ela, a família acreditava que a mulher pudesse ter imaginado que o cachorro estivesse perdido, mas lamentava a rapidez da situação. “Se ela esperasse um segundo, minha sogra mora na esquina e viu tudo pela sala. Se tivesse esperado, ela teria conseguido sair na sacada e gritar.”
A tutora contou ainda que as duas filhas, de 4 e 7 anos, ficaram muito abaladas durante o desaparecimento do animal. “A gente ficou devastada, chorando muito. Tenho duas crianças, uma de 7 anos e outra de 4, que dormem com ele e brincam o dia inteiro”, relatou.
Animal tem chip e documentação
A família afirmou que conseguia comprovar a posse do filhote por meio de documentos e registros veterinários. “Tem como eu provar que é ele. A gente tem plano de saúde, vacinas, carteirinha, e ele tem chip”, disse.
Segundo a tutora, Frank não usava coleira no momento porque é um cachorro criado dentro de casa. “Ele é muito dócil, brinca com todo mundo. Na rua, ele para para as pessoas fazerem carinho.”
Após horas de angústia, Frank foi localizado e devolvido à família na tarde desta quinta-feira.
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