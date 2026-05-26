O vídeo de uma menina de 3 anos descobrindo que mora em uma casa de aluguel viralizou nas redes sociais nas últimas semanas e divertiu internautas de todo o país. A gravação, feita em Ribeirão Corrente, a 33 km de Franca, já acumula cerca de 800 mil visualizações.
A protagonista é Helena Gomes, filha da nail designer Valcicleia Gomes, de 28 anos, e do funcionário público Franklin Gomes, de 36 anos. O vídeo foi registrado pelo pai e publicado nas redes sociais da mãe no último dia 10 de maio.
Nas imagens, Helena aparece pendurada em uma porta branca quando é repreendida pelo pai, que diz que o objeto seria “do homem”, referindo-se ao proprietário do imóvel.
A menina rebate afirmando que mora na casa e, portanto, a porta seria dela. Em seguida, Franklin explica: “A gente mora, mas a casa não é nossa”.
Curiosa, Helena pergunta então de quem seria a residência. Após ouvir o nome do dono do imóvel, fecha a porta e faz expressão de insatisfação, reação que chamou atenção dos internautas.
Reação espontânea divertiu as redes sociais
Segundo Franklin, a filha costuma questionar tudo e sempre quer entender os motivos das situações do dia a dia.
“Tudo o que a gente está conversando com ela, alguma coisa que não pode, ela sempre pergunta o porquê. Ela quer saber de tudo: ‘Isso não pode? Por que não pode?’. Aí, a gente sempre tem que explicar para ela os acontecimentos, o porquê daquilo”, contou.
A legenda usada na publicação ajudou a impulsionar a repercussão: “Quando a filha descobre que moramos de aluguel”.
O vídeo soma cerca de 41,7 mil curtidas, mais de mil comentários e ao menos 17,8 mil compartilhamentos.
Entre as reações, internautas fizeram comentários bem-humorados sobre a expressão da criança.
“A consciência de classe entrando como uma faca de serrinha”, escreveu um usuário.
“Ela pensando que era melhor ser filha do Juninho”, comentou outro.
Pais se surpreenderam com repercussão
Valcicleia e Franklin afirmaram que não esperavam a repercussão do vídeo, que começou a ganhar alcance gradualmente após a publicação.
“Quando foi ali, tipo, às 9h ou 10h da manhã, estava com mais de 10 mil visualizações. Aí, em pouco espaço de tempo, chegou a 50 mil visualizações, com vários comentários”, relatou Franklin.
A mãe da menina disse ter ficado surpresa e feliz com o alcance das imagens.
“Eu fiquei muito feliz com a repercussão do vídeo da Helena. Não esperava de jeito nenhum tudo isso, esse tanto de visualização, tanto de curtida e comentários. Não esperava de verdade, mas a gente fica muito feliz”, afirmou Valcicleia.
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