O vídeo de uma menina de 3 anos descobrindo que mora em uma casa de aluguel viralizou nas redes sociais nas últimas semanas e divertiu internautas de todo o país. A gravação, feita em Ribeirão Corrente, a 33 km de Franca, já acumula cerca de 800 mil visualizações.

A protagonista é Helena Gomes, filha da nail designer Valcicleia Gomes, de 28 anos, e do funcionário público Franklin Gomes, de 36 anos. O vídeo foi registrado pelo pai e publicado nas redes sociais da mãe no último dia 10 de maio.

Nas imagens, Helena aparece pendurada em uma porta branca quando é repreendida pelo pai, que diz que o objeto seria “do homem”, referindo-se ao proprietário do imóvel.