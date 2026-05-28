Os jogadores francanos Arthur de Abreu Souza e João Paulo Machini, conhecido como João Mini, conquistaram nessa quarta-feira, 27, o título da Liga Ouro 2026 pelo Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí-SP. A equipe venceu o Brusque Basquete-SC por 81 a 76, na Arena Brusque, fechou a série final em 3 a 1 e garantiu acesso inédito ao NBB (Novo Basquete Brasil), principal liga do basquete brasileiro.
O Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí confirmou a conquista com uma atuação consistente fora de casa. A equipe paulista venceu os quatro períodos da decisão e controlou os momentos decisivos da partida para alcançar o principal resultado de sua trajetória no cenário nacional.
A campanha do título foi construída desde a fase de classificação, encerrada na liderança pela equipe de Tatuí.
Confiança e emoção pelo título
Após a conquista, Arthur destacou a intensidade da final e a união do elenco ao longo da campanha. “Ser campeão da Liga Ouro é uma sensação difícil de explicar. Foi uma partida intensa, daquelas que exigem entrega do começo ao fim, e nosso time mostrou muita raça e união em cada lance. Poder levantar esse título ao lado dos meus companheiros torna tudo ainda mais especial.”
O atleta também ressaltou o peso da conquista após meses de preparação. “Para mim, essa conquista representa todo o esforço, treino e dedicação que tivemos durante a competição. A emoção de ouvir o apito final sabendo que somos campeões é algo que vai ficar marcado pra sempre na minha memória. Muito orgulho desse time e de tudo que construímos juntos.”
Mescla de idades
O Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí conta com jogadores experientes no elenco, como Rafael Castellon, maior pontuador da história da Liga Ouro, e JP de Paula, irmão do ala-armador Georginho de Paula, do Sesi Franca.
Com o título, o clube paulista passa a integrar a lista de campeões da Liga Ouro desde a criação da competição, em 2014, e confirma presença na elite do basquete nacional.
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