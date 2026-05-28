Os jogadores francanos Arthur de Abreu Souza e João Paulo Machini, conhecido como João Mini, conquistaram nessa quarta-feira, 27, o título da Liga Ouro 2026 pelo Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí-SP. A equipe venceu o Brusque Basquete-SC por 81 a 76, na Arena Brusque, fechou a série final em 3 a 1 e garantiu acesso inédito ao NBB (Novo Basquete Brasil), principal liga do basquete brasileiro.

O Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí confirmou a conquista com uma atuação consistente fora de casa. A equipe paulista venceu os quatro períodos da decisão e controlou os momentos decisivos da partida para alcançar o principal resultado de sua trajetória no cenário nacional.

A campanha do título foi construída desde a fase de classificação, encerrada na liderança pela equipe de Tatuí.

Confiança e emoção pelo título