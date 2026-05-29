A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton, participou nesta quinta-feira, 28, de um encontro com secretários municipais e gestores culturais da região administrativa de Franca. A reunião foi realizada na Casa da Cultura e do Artista Francano "Abdias do Nascimento", no Centro da cidade, para ouvir demandas dos municípios e apresentar um balanço dos investimentos, fomentos e ações desenvolvidos pela pasta desde 2023.

Ao longo do encontro, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas apresentou os resultados das políticas públicas implementadas nos últimos anos e debateu estratégias para ampliar o atendimento aos municípios da região.

Segundo dados apresentados pela pasta, cerca de R$ 10 milhões foram destinados à região administrativa de Franca desde 2023 por meio de programas de fomento cultural. Os recursos beneficiaram mais de 40 projetos aprovados e executados por agentes culturais locais.

Planejamento de novos investimentos