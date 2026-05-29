A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton, participou nesta quinta-feira, 28, de um encontro com secretários municipais e gestores culturais da região administrativa de Franca. A reunião foi realizada na Casa da Cultura e do Artista Francano "Abdias do Nascimento", no Centro da cidade, para ouvir demandas dos municípios e apresentar um balanço dos investimentos, fomentos e ações desenvolvidos pela pasta desde 2023.
Ao longo do encontro, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas apresentou os resultados das políticas públicas implementadas nos últimos anos e debateu estratégias para ampliar o atendimento aos municípios da região.
Segundo dados apresentados pela pasta, cerca de R$ 10 milhões foram destinados à região administrativa de Franca desde 2023 por meio de programas de fomento cultural. Os recursos beneficiaram mais de 40 projetos aprovados e executados por agentes culturais locais.
Planejamento de novos investimentos
Durante a reunião, Marilia Marton destacou a importância do diálogo com os gestores municipais para definir as prioridades da política cultural regional.
“É uma alegria estar aqui em Franca para dialogar diretamente com os secretários e gestores da cultura de toda a região. Esse encontro, aqui na Casa da Cultura, é estratégico para planejarmos onde e como aplicar os próximos investimentos do Estado. Essa parceria é fundamental porque Franca é um polo cultural de peso, muito importante para nós”, afirmou.
Capacitação e geração de oportunidades
A secretária ressaltou que o apoio do Estado não se limita ao financiamento de projetos culturais, mas também contempla ações voltadas à qualificação profissional e ao fortalecimento da economia criativa.
“Para ter uma ideia, desde 2023 o governo do Estado já destinou mais de R$ 10 milhões para a região, tirando do papel dezenas de projetos e eventos culturais locais através dos nossos editais. Mas a nossa meta vai muito além de repassar recursos financeiros. Nós estamos trazendo também oficinas de capacitação, que ajudam a gerar emprego, renda e qualificação para quem trabalha com o setor, garantindo que a arte e a cultura cheguem de verdade a toda a população aqui da região”, disse.
Segundo a pasta, as iniciativas buscam ampliar o acesso à cultura, fortalecer os agentes culturais e estimular o desenvolvimento do setor nos municípios da região administrativa de Franca.
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